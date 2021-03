Quali sono i medicinali da prendere per il mal di gola?

Ciò che chiamiamo ‘ mal di gola ‘ è un’infiammazione dolorosa della mucosa della faringe che può associarsi ad altri sintomi.

‘ è un’infiammazione dolorosa della mucosa della faringe che può associarsi ad altri sintomi. Tra i farmaci più utilizzati per il trattamento del mal di gola ci sono i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) in particolare quelli appartenenti al gruppo degli acidi arilalcanoici.

(farmaci antinfiammatori non steroidei) in particolare quelli appartenenti al gruppo degli acidi arilalcanoici. Possono essere acquistati in farmacia senza ricetta medica in quanto considerati farmaci da banco (OTC) o farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione).

È il dolore provocato dalla faringite, il noto mal di gola, a far considerare l’acquisto dei medicinali per il mal di gola. Quali sono?





Mal di gola, cos’è

Per mal di gola s’intende un’infiammazione dolorosa della mucosa della faringe che può aumentare durante la deglutizione.

Godere nell’assunzione del cibo diventa un pensiero lontano, il mal di gola aumenta.

Le cause note sono le infezioni virali ma anche quelle batteriche, allergie, affaticamento dei muscoli della gola, reflusso gastroesofageo. Raramente tumori nell’area del collo, ascessi e gonfiori dell’epiglottide, come ricordano gli esperti dell’Humanitas Research Hospital.

Sono differenti le malattie che si possono associare al mal di gola e il trattamento dipende dalla causa scatenante, tuttavia, tra i sintomi associati ci sono:

febbre;

brividi;

tosse o starnuti;

naso che cola;

dolori vari;

mal di testa;

nausea o vomito.

Solitamente il mal di gola scompare in modo spontaneo in circa una settimana ma la domanda che ci si pone è: come curare il mal di gola efficacemente? Convivere con questi sintomi, seppur per poco tempo, è fastidioso e conoscere i medicinali che si possono assumere per alleviare il dolore non può che rendere le giornate migliori.

Intanto, ci sono delle ‘scorciatoie’ che devi conoscere: bevi molta acqua per idratare la gola e prevenire la secchezza, copri il collo e proteggilo dal freddo, mangia molto miele, potresti scegliere spray balsamici a base naturale per donarti un po’ di sollievo.

Farmaci antinfiammatori per il mal di gola

Il dolore è il termine esatto a definire questa condizione infiammatoria localizzata alla gola e a tal proposito si possono utilizzare dei farmaci che contrastano i processi infiammatori.

Tra i farmaci più utilizzati nel trattamento del mal di gola ci sono i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) in particolare quelli appartenenti al gruppo degli acidi arilalcanoici, quali:

Il flurbiprofene;

Il ketoprofene;

L’ibuprofene.

Per semplificarne la loro assunzione si possono trovare sotto forma di spray orali che vanno spruzzati direttamente in gola.

Oppure potreste scegliere delle pastiglie o delle caramelle da far sciogliere in bocca.

Se hai esigenza immediata di acquistare un FANS puoi farlo tranquillamente recandoti in farmaci senza ricetta medica in quanto considerati farmaci da banco (OTC) o farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione).

Ad ogni modo, questo articolo non sostituisce il parere medico e prima di qualsiasi decisione è meglio un suo consulto soprattutto se soffri di patologie concomitanti o se ti trovi in uno stato di gravidanza o allattamento.

