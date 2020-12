I 4 rimedi naturali contro la nausea

Ti ritrovi spesso con quel senso di nausea che ti crea malessere giornaliero? Ci sono dei rimedi per fermarla, eccone alcuni.

Nausea: dalla sua origine ai rimedi

Avresti il desiderio di vomitare e ti senti spossata, questa è la condizione di chi vive con il senso di nausea.

Può presentarsi anche del pallore, delle vertigini, sudorazione e anche l’olfatto viene coinvolto: l’odore del cibo può accentuarne i sintomi.

Sono diversi gli stimoli che possono scatenarla ma anche l’emotività gioca un ruolo fondamentale in alcuni casi, non per ultimo uno stato di gravidanza o l’assunzione di alcuni farmaci oppure – nei casi estremi – la presenza di alcune patologie [Fonte: humanitas.it]:

I 4 RIMEDI NATURALI

Il primo rimedio di cui vogliamo parlarvi è lo zenzero, difatti, oltre ad avere effetto antinausea è in grado di accelerare e stimolare lo svuotamento gastrico. Come prepararlo? Ti serve una radice fresca di 3g tagliata in piccoli pezzi da far bollire in 200 ml di acqua per 5 minuti. Lasciare il preparato in infusione per altri 10 minuti e sorseggiare nel corso di un’ora.

Il secondo rimedio è quello della ‘nonna’: il limone. Anche questo allevia il senso di nausea solamente odorandolo. Tagliatelo a metà (o a fette) e iniziate ad inspirare ed espirare. Un altro modo? Utilizzare un olio essenziale a base di limone da annusare.

O ancora, potete far sobbollire delle scorze di limone in 200 ml di acqua bollente per 5 minuti. Poi in infusione per altri 10 minuti.

Sorseggialo lentamente e quando è ancora caldo.

Il terzo rimedio per te sono degli infusi di erbe quali di basilico e la menta piperita. Questo rimedio funziona se la nausea è dovuta a problemi digestivi.

Con il quarto rimedio vi è un viraggio. La nausea è dovuta ad un’intossicazione alimentare? Sarà necessario assumere cibi ricchi di fibre così da eliminare le tossine. Puoi mangiare semplicemente delle mele.