Quali alimenti non vanno assolutamente mangiati se hai la cirrosi epatica

La cirrosi epatica è una condizione grave che, però, può essere gestita anche grazie ad una dieta sana. Quali sono i cibi da evitare assolutamente in caso di cirrosi epatica?

Cos’è la cirrosi epatica?

La cirrosi epatica è una condizione grave che caratterizzata da cicatrici del fegato. Ciò può portare a funzionalità epatica compromessa e altri effetti collaterali, tra cui affaticamento, perdita di appetito, perdita di peso e nausea.

La cirrosi ha diverse cause, tra cui malattie del fegato, epatite, insufficienza cardiaca, alcune malattie autoimmuni e il consumo eccessivo di alcol. Può anche essere causato dalla steatosi epatica non alcolica, una condizione legata all’obesità e al diabete di tipo 2.

Tuttavia, può essere confortante sapere che seguire una dieta specifica può prevenire ulteriori danni al fegato, proteggere dalle complicazioni e migliorare la qualità della vita sia nell’immediato che a lungo termine.

Ci sono alcuni cibi che è consigliabile evitare completamente. Ve ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Quali alimenti bisogna assolutamente evitare?

Una dieta per la cirrosi epatica dovrebbe prevedere limitate assunzioni di alcol e di cibi ricchi di grassi o sodio.

Ecco alcuni cibi da evitare in una dieta per la cirrosi epatica:

Alimenti altamente trasformati: fast food, pasti pronti, zuppe in scatola, snack confezionati

Grassi: margarina, grasso vegetale, cibi fritti

Snack salati: patatine, cracker, popcorn

Carni lavorate: salsiccia, salumi, pancetta, ecc.

Condimenti ad alto contenuto di sodio: salsa di soia, salsa teriyaki, salsa barbecue, ecc.

Alimenti poco cotti: carne cruda o poco cotta, pollo, uova, pesce, ostriche o cozze

Alcool: vino, birra, liquori, cocktail

Cosa mangiare?

Una dieta a tutto tondo per la cirrosi epatica dovrebbe consistere principalmente in cibi ricchi di nutrienti come frutta, verdura, noci, semi e legumi.

Ecco alcuni esempi di alimenti a cui dare la priorità in una dieta per la cirrosi epatica:

Frutta: mele, arance, frutti di bosco, pere, pesche, prugne

Verdure: broccoli, cavolfiori, asparagi, pomodori, piselli, patate

Alimenti proteici: uova, latticini, frutti di mare, tagli magri di carne e pollame

Legumi: fagioli, lenticchie, ceci

Frutta a guscio: noci, mandorle, anacardi, pistacchi

Semi: semi di zucca, semi di lino, semi di chia, semi di canapa

Cereali integrali: quinoa, avena, riso integrale, grano saraceno

Grassi salutari per il cuore: olio d’oliva, avocado, salmone, noci, semi

Bevande: acqua, caffè, tè

Erbe e spezie: pepe nero, cumino, prezzemolo, timo

