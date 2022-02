Poke Bowl, come farlo in casa? Preparazione e ingredienti

La Poke Bowl è una pietanza hawaiana che riscuote un grande successo. In questo articolo vi diremo come prepararlo in casa!

La Poke Bowl è un piatto tipico della cucina hawaiana che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo. Siete curiosi di sapere come farlo in casa? In questo articolo vi diremo quali ingredienti vi servono e come prepararlo!

Poke Bowl: cos’è?

La Poke Bowl (o Sushi Hawaiano) è una pietanza proveniente dalle Hawaii. Come suggerisce il nome, essa è composta da una porzione di riso servita all’interno di una ciotola (bowl in inglese) e condita con un’ampia varietà di verdure e pesce tagliati a cubetti.

La ricetta originale prevede che il pesce utilizzato sia crudo e abbattuto, ma nelle pokerie italiane è possibile sostituirlo con cibi cotti. Tutti questi ingredienti lo rendono un piatto unico davvero gustoso.

Di seguito troverete l’elenco di ciò che vi occorre per poter preparare la Poke Bowl a casa vostra!

Gli ingredienti

Per 2 persone occorrono:

• 180 gr di riso per sushi (o riso basmati o riso originario)

• 200 gr di salmone fresco (va bene anche il salmone affumicato)

• 1 avocado

• 1 cetriolo

• 2 carote

• 20 gr di aceto di riso

• salsa di soia

In ogni caso, potete sostituire le verdure e aggiungere quelle che gradite di più.

La preparazione

Preparare la Poke Bowl è semplicissimo e basteranno circa 30 minuti per completare il piatto.

Innanzitutto, preparate il riso. Così come avviene per il sushi, bisognerà sciacquarlo con l’acqua per togliere via l’amido. Fatelo più volte fin quando l’acqua non diventerà trasparente e, infine, scolate il riso e lasciatelo asciugare per qualche minuto.

A questo punto, unite il riso e 250 gr di acqua all’interno di una pentola. Coprite e mettete sul fornello a fiamma alta. Una volta raggiunta l’ebollizione, abbassate la fiamma e mantenete il coperchio. Lasciare cuocere in questo modo per circa 15 minuti. Il riso dovrà assorbire tutta l’acqua presente.

Quando sarà pronto, lasciate riposare il riso per altri 10 minuti e, successivamente, aggiungete l’aceto di riso. Mescolate con cura.

Conclusa la preparazione del riso, vi basterà pulire le verdure e tagliare il resto degli ingredienti a cubetti o a pezzetti. Quindi, dividete il riso in due ciotole e posizionate il salmone e le verdure sopra di esso. Infine, aggiungete la salsa di soia e la vostra Poke Bowl sarà pronta!

