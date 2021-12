Quante sono le calorie della pizza margherita?

Una classica pizza, una classica scelta. E non c’è una fascia di età in cui si preferisce di più o di meno questa pizza rossa con la mozzarella filante e il tocco di basilico. La pizza margherita spesso viene prediletta per le sue poche calorie, ma è vero? Scopriamolo.

Pizza margherita: quante calorie?

La pizza margherita è la classica pizza italiana esportata in tutto il mondo, mangiata da grandi e piccini. Si può scegliere di aggiungere qualche condimento ma di base, il pomodoro e la mozzarella non mancano mai.

Una pizza margherita di medie dimensioni pesa circa 250-300 grammi, così come prevede il Disciplinare della Pizza Napoletana STG – riportato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2010 – richiede che il panetto sia composto da farina di grano tenero, acqua, sale e lievito. Il panetto di impasto ha dunque un peso complessivo pari a 250 grammi e contiene 145 grammi di farina, 98 grammi di acqua, 4 grammi di sale e lievito di birra.

Il disco di pasta poi, una volta steso, dev’essere farcito con 70 grammi di pomodori pelati frantumati, un pizzico di sale, 90 grammi di mozzarella STG (Specialità Tradizionale Garantita), un paio di foglie di basilico e quattro o cinque grammi di olio extravergine d’oliva.

Secondo quanto prevede il disciplinare riportato, una pizza margherita classica ha un apporto calorico pari a 790 kcal con 108 grammi di carboidrati, 32 grammi di proteine e 25 grammi di grassi, di cui 13 saturi.

C’è da considerare che la pizza margherita è la pizza che ha il minor apporto calorico rispetto alle altre molto più farcite ed elaborate, quindi potete concedervi una volta a settimana questo gustoso sfizio.

