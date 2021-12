Perché usare la medicazione post-operatoria: tipologie e vantaggi

La guarigione di una ferita chirurgica dipende da molte variabili che possono rallentarla o ostacolarla. I principali fattori che negano la buona guarigione di una ferita sono i microrganismi responsabili delle infezioni, che rappresentano una complicanza molto frequente e con un elevato impatto sulla qualità delle prestazioni sanitarie eseguite.

È importante dunque prevenire le infezioni post-operatorie e adottare delle soluzioni mirate che comportino una significante riduzione dei batteri e più in generale dei rischi che possono ostacolare la guarigione post-operatoria.

La medicazione post-operatoria è importante per aiutare il ripristino della cute nelle tre fasi principali: infiammatoria, proliferativa e maturativa. Per questo motivo è fondamentale saper scegliere la tipologia di medicazione più adatta in base alla fase di guarigione della ferita e al suo status generale.

Le tipologie di medicazione post-operatoria

Dopo aver subito un intervento chirurgico, ci sono delle procedure da seguire per la gestione delle ferite post-operatorie, al fine di migliorarne la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie effettuate.

In primo luogo, è fondamentale individuare la tipologia di medicazione appropriata, che previene il dolore e le eventuali complicanze provocate da infezioni. La scelta della medicazione da effettuare è una fase cruciale. È possibile scegliere una medicazione semplice o una medicazione avanzata

La medicazione semplice rappresenta la prima medicazione, che si effettua dopo le 24-48 ore dall’intervento chirurgico. Questo tipo di medicazione si effettua con l’obiettivo di proteggere la ferita, assorbire gli eventuali essudati e contribuire a mantenere asciutti i margini della ferita. (*1)

La medicazione post operatoria di nuova generazione è una medicazione che abbina un lunga permanenza in situ (almeno 7 giorni) con una gestione ottimale di eventuali essudazioni, e garantendo al tempo stesso mobilità all'arto e minimizzando ai danni alla cute dove è attaccata la medicazione stessa

La medicazione post-operatoria con Mepilex Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op di Mölnlycke Health Care è una medicazione post operatoria estremamente flessibile e facile da utilizzare per la gestione di ferite, tagli e abrasioni di origine chirurgica. Questo tipo di medicazione comprende uno strato di silicone adesivo che riduce al minimo il dolore, è quindi autoaderente e si adatta delicatamente alla pelle, senza attaccarsi e senza danneggiare la cute.

Si tratta di una soluzione post-operatoria all-in-one dotata di tecnologia Flex, in grado di offrire la massima flessibilità e permette di poter applicare la medicazione anche in corrispondenza di articolazioni, perché non impedisce la mobilizzazione del paziente.

La medicazione Mepilex Border Post-Op è estremamente flessibile e ogni misura è stata appositamente studiata per garantire la capacità di assorbimento e stabilità di cui si necessita.

La medicazione Mepilex può essere lasciata in sede per un periodo di tempo prolungato, in relazione allo stato della ferita e della cute circostante.

Benefici Mepilex Border Post-Op

Lo studio condotto dal Dott. J.Bredow sui benefici rispetto alle medicazioni tradizionali, conferma che questo tipo di medicazione apporta numerosi benefici, tra cui:

Riduce fortemente il rischio di infezioni del sito chirurgico;

Favorisce la mobilizzazione precoce;

Riduce i costi legati alle medicazioni perché non necessita di numerosi cambi. Lo studio sottolinea che il 71% dei pazienti ha avuto la necessità di effettuare un cambio solo dopo una settimana;

Non si attacca alla ferita e non danneggia la cute circostante.

Maggiore facilità di applicazione.

