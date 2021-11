Perché scorreggio di continuo? Cosa significa? Come smettere?

Mentre scoreggiare ogni giorno è normale, scoreggiare sempre non lo è. Un peto eccessivo, chiamato anche flatulenza, può essere segno di un problema.

Mentre scoreggiare ogni giorno è normale, scoreggiare sempre non lo è. Un peto eccessivo, chiamato anche flatulenza, può metterti a disagio e metterti in imbarazzo. Potrebbe anche essere un segno di un problema di salute. Hai una flatulenza eccessiva se scoreggi più di 20 volte al giorno. Spiegheremo cause e consigli di prevenzione.

Ecco perché scorreggi di continuo: motivazioni e come non farlo più

Che siano rumorosi o silenziosi, puzzolenti o inodori, tutti scoreggiano. I medici dicono che la persona media scoreggia da 5 a 15 volte al giorno. Il peto è una parte normale della digestione che riflette l’attività dei batteri nell’intestino. Potresti anche notare che scoreggi di più quando mangi determinati cibi che sono più difficili da digerire, come fagioli o verdure crude.

Nella maggior parte dei casi, il peto eccessivo può essere controllato modificando la dieta e lo stile di vita. Ma in alcuni casi, è necessario consultare un medico. Cosa dovresti fare per la tua eccessiva flatulenza? Ecco cosa devi sapere:

quando inghiotti un pezzo di cibo, un sorso d’acqua o semplicemente la tua saliva, inghiotti anche un po’ d’aria. Quest’aria si accumula nel tuo sistema digestivo. Più gas si accumula quando digerisci il cibo. Il tuo corpo lavora per liberarsi di questo gas scorreggiando o ruttando.

Tutto questo è normale. Le tue scoregge potrebbero essere rumorose o silenziose. Potrebbero essere puzzolenti o potrebbero essere inodori. Le scoregge puzzolenti sono spesso causate da:

mangiare cibi ricchi di fibre

avere un’intolleranza alimentare

prendendo alcuni farmaci come gli antibiotici

essere stitico

un accumulo di batteri nel tratto digestivo

raramente, cancro al colon.

Ma cosa fa scoreggiare più del solito una persona? Alcune cause comuni includono:

Cibi difficili da digerire

Alcuni alimenti sono più difficili da digerire per il tuo corpo rispetto ad altri. Questi alimenti contengono spesso elevate quantità di fibre o alcuni tipi di zuccheri che sono difficili da elaborare per il corpo. Alcune persone possono essere più colpite da alcuni alimenti rispetto ad altri. Alcuni alimenti che comunemente causano gas eccessivo includono:

fagioli

lenticchie

cavolo

broccoli

cavolfiore

cavolo cinese

cavoletti di Bruxelles

crusca

latticini contenenti lattosio, come latte o formaggio

fruttosio, presente in alcuni frutti e spesso utilizzato come dolcificante in bibite e

caramelle

sorbitolo, un sostituto dello zucchero che si trova nelle caramelle e nei dolcificanti artificiali

bevande gassate, come soda e birra

grano

Disturbi digestivi

Alcuni disturbi digestivi che causano peti eccessivi includono:

pancreatite autoimmune

celiachia

morbo di Crohn

diabete

sindrome da dumping

problemi alimentari

malattia da reflusso gastroesofageo

gastroparesi

malattia infiammatoria intestinale

sindrome dell’intestino irritabile

intolleranza al lattosio

ulcera peptica

colite ulcerosa

Questi disturbi digestivi interferiscono con la normale digestione, mettendo sotto stress il sistema digestivo e spesso provocano peti eccessivi.

Stress

Alcune persone avvertono i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile, che include peti eccessivi, quando sono stressate. Alcune persone possono anche assumere abitudini che causano peti eccessivi quando sono stressate, come fumare, masticare gomme, mangiare dolci o bere alcolici.

Stipsi

Più tempo passa lo spreco di cibo nel colon, più tempo deve fermentare. Questo porta spesso a scoregge molto frequenti e puzzolenti.

Cosa si può fare per prevenire l’eccesso di scoreggia?

Non importa la causa del tuo scoreggiare in eccesso, ci sono alcune cose che puoi fare oggi per cercare di tenerlo sotto controllo. Alcune buone strategie includono: