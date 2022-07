Perché l’alloro fa bene alla salute?

L'alloro è un ingrediente tipico della nostra cucina. Ma sapevi che fa bene alla salute? Scopri perché in questo articolo.

L’alloro è un ingrediente tipico della nostra cucina, utilizzato per la preparazione di diverse pietanze. Ma sapevi che fa bene alla salute?

L’alloro è un ingrediente di cucina molto utilizzato soprattutto per le pietanze salate. Esso è usato principalmente per insaporire zuppe, stufati e carne, sia quando è fresco sia quando le sue foglie sono essiccate.

Usi culinari a parte, i ricercatori hanno anche esaminato l’alloro per i suoi potenziali benefici per la salute.

Questa erba, Laurus nobilis, proviene dalla famiglia dell’alloro sempreverde, originaria del Mediterraneo. Nel corso della storia, le foglie di alloro sono state utilizzate in molti modi diversi per i suoi potenziali benefici per la salute.

Tra gli effetti benefici sulla salute, è sapere comune il fatto che l’alloro può risultare utile in caso di disturbi allo stomaco, alleviando dolore e coliche. Esso permette anche l’eliminazione dei gas intestinali e aiuta a ridurre il gonfiore.

Ma l’alloro si associa ad altri benefici per la salute del nostro organismo.

Quali sono i benefici per la salute?

Secondo alcuni studi, la foglia di alloro può aiutare a inibire la crescita delle cellule tumorali della mammella, del colon-retto e dei polmoni.

Ancora, l’alloro può aiutare a ridurre e gestire i livelli di glucosio e colesterolo nelle persone con diabete. Ciò è molto probabilmente dovuto al fatto che le foglie di alloro contengono polifenoli, che sono potenti antiossidanti. Queste informazioni indicano che la foglia di alloro potrebbe aiutare a regolare e persino a prevenire il diabete e altre malattie cardiovascolari.

La foglia di alloro, inoltre, è stata studiata per la sua capacità di ridurre l’infiammazione in presenza di ferite, in quanto sembra favorire la guarigione.

La ricerca ha anche esaminato l’ipotesi secondo cui l’estratto di foglia di alloro aiuti a prevenire i calcoli renali. La foglia di alloro, in effetti, è stata in grado di ridurre la quantità di ureasi nell’organismo. L’ureasi è un enzima che, quando sbilanciato, può portare a diversi disturbi gastrici, compresi i calcoli renali.

LEGGI ANCHE: Cosa non mangiare se hai la cirrosi epatica