Perché il naso cola in inverno e anche se non siamo malati?

Con l’arrivo dell’inverno è il momento di cioccolate calde, sciarpe e cappelli, gare di starnuti in ufficio … e scorte di fazzoletti in tasca. Perché in inverno, è inevitabile, il nostro naso cola non appena mettiamo piede fuori. Questo fenomeno, a volte doloroso (o imbarazzante), non è dovuto al caso e risponde a una necessità fisiologica.

All’esterno il naso nasconde un sistema abbastanza sofisticato. Quando l’aria entra nelle nostre narici, si trova a contatto con il muco, un prodotto denso e appiccicoso. Il muco è molto utile: non solo umidifica l’aria ma è anche in grado di filtrarla, catturando le particelle trasportate.

Una volta caricato con questi elementi indesiderati, il muco viene evacuato nella parte posteriore della gola dalle cellule ciliate che agiscono come un tapis roulant e poi si unisce al normale circuito digestivo. Addio polvere, polline, virus e batteri! Questa filtrazione avviene in modo permanente: ogni giorno inghiottiamo una media di un litro di questo muco.

Perché il naso cola anche se non siamo malati?

Malati o no, il naso in inverno cola. Ciò è spiegato dalla combinazione di fenomeni fisici e biologici. Quando le temperature scendono, l’aria diventa più secca. Affinché la mucosa nasale non si asciughi a contatto con l’aria, le cellule cominciano a produrre più muco. In assenza però del ‘tapis roulant’, il muco non viene più evacuato nella parte posteriore della gola ma scorre attraverso le nostre narici.

Inoltre, il vapore acqueo che respiriamo passa da un ambiente caldo e umido (i nostri polmoni) all’aria esterna fredda e secca. Questo improvviso cambiamento di temperatura provoca la condensazione del vapore, che quindi passa allo stato liquido e viene aggiunto al muco. Ecco perché in inverno devi sempre avere un pacco di fazzoletti prima di uscire.

Cosa succede in caso di raffreddore?

A volte i virus possono passare tra le maglie del muco e attaccare le cellule della mucosa nasale. È l’inizio di un raffreddore. In risposta, il naso farà ancora più muco per cercare di spegnere i microbi. I vasi sanguigni, poi, si dilatano per consentire il rapido arrivo dei globuli bianchi. La mucosa, sede di infiammazione, si gonfia, riduce il diametro delle vie aeree e aumenta la resistenza al flusso. Il naso è ostruito quando non è impegnato a liberare le secrezioni verdastre e spesse.

Se questo ti succede, non c’è molto da fare. I raffreddori sono spesso causati da virus – ce ne sono più di cento – contro i quali non abbiamo farmaci efficaci. Solo i sintomi possono essere alleviati. Un raffreddore, tuttavia, guarisce spontaneamente in una o due settimane.

