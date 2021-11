Perché il mio cuore batte forte senza motivo? Le possibili cause

Un battito cardiaco accelerato significa che il cuore di una persona batte a un ritmo più alto del solito. Esistono numerose possibili cause.

L’adulto medio ha un battito cardiaco a riposo di circa 60⁠–⁠100 battiti al minuto. Una frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto è nota come tachicardia.

La maggior parte delle cause di un battito cardiaco accelerato non sono pericolose. Tuttavia, un battito cardiaco più veloce del solito può essere un sintomo di un problema di salute sottostante.

Questo articolo esamina cosa può far battere più forte il cuore di una persona.

Risposta ad una forte emozione

Quando il corpo sperimenta stress, le ghiandole surrenali rilasciano adrenalina o adrenalina. Il corpo ha due ghiandole surrenali, una sopra ciascun rene.

Il corpo usa l’adrenalina per preparare una persona all’azione immediata. L’adrenalina può far provare a una persona:

aumento della frequenza cardiaca;

aumento della pressione sanguigna;

pupille allargate;

palpitazioni, in cui la frequenza cardiaca può aumentare, diminuire o sentirsi come se avesse saltato un battito;

sudorazione;

ansia.

Generalmente, una persona dovrebbe scoprire che i suoi sintomi diminuiscono una volta che non si sente più stressato.

Trattamento

Una persona che sperimenta regolarmente emozioni stressanti può essere a rischio di sviluppare determinate condizioni. L’American Psychological Association (APA) nota che lo stress cronico può aumentare le possibilità di una persona di sviluppare determinate condizioni, come ipertensione, infarto o ictus.

Una persona può essere in grado di gestire il proprio stress nei seguenti modi:

esercitarsi regolarmente;

impegnarsi in attività rilassanti, come la meditazione o il massaggio;

stabilire obiettivi e priorità;

parlare con amici e familiari per supporto emotivo o aiuto;

parlare con un medico o un operatore sanitario.

Risposta a determinate sostanze

Le sostanze che possono accelerare il battito cardiaco di una persona includono:

Caffeina

La caffeina è uno stimolante che si trova in molte bevande, come caffè, tè, alcune bibite e bevande energetiche. La polvere di caffeina è disponibile anche come integratore alimentare.

La Food & Drug Administration (FDA) suggerisce che un adulto potrebbe bere fino a 400 milligrammi (mg) di caffeina al giorno, ovvero circa 4 o 5 tazze di caffè. Tuttavia, la quantità di caffeina che una persona può consumare senza effetti negativi dipende dalla sua sensibilità alla caffeina.

Una persona che ha bevuto troppa caffeina può sperimentare:

insonnia;

sentirsi nervoso;

ansia;

battito cardiaco accelerato;

mal di stomaco;

nausea;

mal di testa;

una sensazione di infelicità.

Alcol

Uno studio del 2014 ha rilevato che anche una piccola quantità di alcol può aumentare le possibilità di una persona di sviluppare la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è una condizione che fa battere il cuore di una persona in modo irregolare e talvolta anormalmente veloce.

Un ulteriore studio del 2017 ha testato il respiro delle persone per i livelli di concentrazione di alcol. I ricercatori hanno scoperto che quando il livello di concentrazione di alcol di una persona aumentava, aumentava anche la frequenza cardiaca.

Nicotina

La nicotina è una sostanza chimica che crea dipendenza e si trova nelle sigarette. Secondo l’AHA, la nicotina può causare un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca.

La ricerca del 2016 ha rilevato che la nicotina potrebbe aumentare la frequenza cardiaca di una persona di 10⁠–⁠15 battiti al minuto (BPM). I ricercatori hanno anche sottolineato che la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna di una persona sono aumentate indipendentemente dal fatto che la nicotina sia stata fumata, inalata o ingerita.

Stimolanti illegali

Gli stimolanti illegali come la cocaina e le anfetamine, possono far aumentare la frequenza cardiaca di una persona.

Una ricerca del 2014 ha rilevato che le persone che fanno uso di cocaina hanno maggiori probabilità di sperimentare frequenze cardiache irregolari o aumentate.

I medici a volte usano le anfetamine per curare le persone che hanno l’ADHD o la narcolessia. Tuttavia, le anfetamine possono causare una serie di effetti collaterali, tra cui:

alta pressione sanguigna;

frequenza cardiaca elevata;

mal di testa;

bocca asciutta;

crampi addominali;

nausea;

vomito;

diarrea;

brividi o febbre;

vertigini;

tremori;

irrequietezza.

Alcuni farmaci

Secondo il National Health Service (NHS) del Regno Unito, alcuni farmaci possono causare un battito cardiaco irregolare. Questi farmaci includono: