Non nascondiamoci, concediamoci 3 minuti per rispondere ad una domanda che almeno i più ‘attenti’ si sono posti: perché alcune scorregge puzzano più delle altre? Dipende dal cibo, certamente! Da quale? Alcune scorregge sono proprio… terribili, sanno di fogna, di zolfo, di uova marce. Ve ne state ricordando qualcuna, vero? E le persone meno fortunate accanto a voi, vi hanno anche smascherati. Come evitare questo imbarazzo? Parliamone.

Scorregge che puzzano più delle altre, i motivi

Quello che ci siamo posti è un interrogativo abbastanza diffuso ma poco discusso, beh non è che si vada in giro a dire: ‘Sai le mie scorregge puzzano di uova marce’, al massimo si chiede al proprio medico o si fa una ricerca su google.it. E se siete giunti a leggere questo articolo allora questo è il post per voi.

Abbandonate l’espressione schifata, cibo e intestino sono due amici inseparabili e ciò che ingeriamo influenza l’odore delle scorregge o meglio chiamate flatulenze.

L’odore forte non è per forza indicativo di qualcosa di negativo ma è il tipo di odore a dare qualche indicazione in più, ad esempio:

1. L’odore di fermentato sta ad indicare che i carboidrati probabilmente non sono stati ben digeriti.

2. L’odore di zolfo (di uova marce) è causato spesso dall’ingestione di latte, carne rossa, proteine vegetali.

Ad ogni modo, a produrre molti gas sono i carboidrati, non le proteine. Tuttavia questo non vuol dire che dobbiamo eliminare i carboidrati dalla nostra dieta (a meno che non ci siano delle condizioni particolari) ma non abbondare con le quantità.

In un soggetto sano è impossibile eliminare il problema delle scorregge, ne produciamo dalle 10 alle 20 al giorno!

Quindi, le flatulenze ed anche i cattivi odori, possono essere limitati ma non eliminati, vanno accettati.

