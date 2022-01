Come far crescere il seno?

La fantasia della taglia in più per tutte le donne che hanno il seno piccolo, è molto diffusa, esistono dei trucchi per far crescere il seno?

La fantasia della taglia in più per tutte le donne che hanno il seno piccolo, è molto diffusa. I modelli mediatici a cui siamo sottoposte fin dall’infanzia non fanno altro che accrescere (passateci il termine) la voglia di un seno più voluminoso. Ora, i motivi saranno sicuramente diversi per ciascuna di voi e non vogliamo discuterne in questo articolo, piuttosto darvi dei consigli pratici per raggiungere questo obiettivo.

Far crescere il seno con qualche trucco?

Avere un seno piccolo non dovrebbe essere un problema se ci pensate bene, ci si può permettere d’indossare qualsiasi indumento anche senza reggiseno. Che meraviglia, nessuna sensazione di costrizione al petto!

Eppure, molte di voi desiderano almeno avere una taglia in più, guardarsi allo specchio e adularsi (un po’ di narcisismo è sano). Le dimensioni e la forma del seno cambiano nel corso della vita ma ci sono anche dei fattori ereditari che non si possono mutare. Non puoi farci nulla, i geni imprimono delle caratteristiche che ci rendono uniche (ed è bello così).

Bando alle ciance, vediamo quali sono i ‘trucchi’ per far crescere il seno e se effettivamente funzionano:

1. Esercizi mirati

Puoi pensare di andare in palestra per raggiungere questo obiettivo, parlane con il tuo personal trainer, ti assegnerà degli esercizi ad hoc per sviluppare la muscolatura delle tue mammelle. Ma questo ti aiuterà davvero a prendere qualche taglia in più? I dubbi sono parecchi.

2. La pillola anticoncezionale

Citiamo questo trucco ma è anche transitorio, ovvero… all’inizio dell’assunzione della pillola anticoncezionale vedrai il tuo seno aumentare di volume ma quando il tuo corpo si abituerà a questi ormoni, il tuo seno ritornerà alle dimensioni iniziali. Ne vale la pena?

Non ci dilunghiamo nel dispensare altri consigli che potete tranquillamente trovare in rete perché vi daremmo solamente delle false illusioni. Si.

Per la scienza, l’unico modo per far aumentare davvero il volume del seno è la chirurgia plastica, ovvero, sottoporsi a una mastoplastica additiva. In pratica a un intervento chirurgico che preveda l’inserimento di una protesi sopra o sotto la fascia muscolare dei pettorali.

