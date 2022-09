Paziente ha 27 lenti a contatto conficcate negli occhi

Una donna di 67 anni si presenta in un ospedale di Birmingham (Regno Unito) per un intervento chirurgico alla cataratta.

Una donna di 67 anni si presenta in un ospedale di Birmingham (Regno Unito) per un intervento chirurgico alla cataratta.

Nonostante la 67enne indossi lenti da più di 35 anni, non riesce più a vedere chiaramente. L’oculista e l’anestesista procedono ad anestetizzare i suoi occhi per iniziare l’intervento chirurgico. Ma questa operazione di routine prende una svolta inaspettata. Un grumo duro e bluastro emerge dalla sua congiuntiva superiore, la membrana trasparente che riveste le palpebre superiori e inferiori.

I medici rimuovono questo corpo estraneo e si rendono conto che si trattano di non meno di 17 lenti a contatto compattate e incollate insieme dal muco.

Un’esplorazione più dettagliata degli occhi della paziente, al microscopio operatorio, ne rivela altri dieci.

La paziente aveva dimenticato di rimuovere un totale di 27 lenti a contatto bloccate negli occhi. Eppure, a parte la sua scarsa vista, non ha segnalato alcun problema al medico prima dell’operazione.

I medici hanno spiegato questo caso eccezionale con due fattori, la scarsa vista della loro paziente, soprattutto nell’occhio destro, ma anche il profondo impianto dei suoi occhi nella loro orbita, che potrebbe aver complicato l’installazione e la rimozione delle lenti. La paziente non ha avuto conseguenze legate alla presenza o alla rimozione delle lenti perse.

Le lenti a volte possono scomparire dalla superficie della cornea ma non possono scivolare dietro il bulbo oculare. L’anatomia degli occhi non lo consente. D’altra parte, possono scivolare nello spazio tra il bulbo oculare e le palpebre superiore e inferiore. Per riportare la lente fuori posto al centro della cornea, i medici raccomandano di inumidire gli occhi e massaggiarli delicatamente fino a quando non riappare. Se ciò non dovesse servire, è preferibile un consulto con l’oculista.

LEGGI ANCHE: Pressione bassa, i rimedi da conoscere.