Come eliminare il cattivo odore dei piedi?

Molte persone hanno questo fastidioso problema o conoscono qualcuno che ne soffre. È difficile conviverci ma è ancora più difficile sbarazzarsi dei piedi maleodoranti.

Quindi eccovi “alcuni metodi efficaci” che vi aiuteranno a risolvere questo problema eliminando i batteri che ne sono causa.

ACQUA SALATA

Il sale riduce un certo numero di batteri responsabili del cattivo odore dei piedi. Prendete un recipiente con acqua tiepida e sciogliete da 1/2 a 1 cc di sale kosher. Immergete i piedi per 2 minuti e ripetete la procedura almeno per due settimane.

TÈ

L’acido contenuto nel tè chiude i pori e uccide i batteri presenti nei piedi. La ricetta del tè curativo è la seguente: prendete 1 litro di acqua e 2 bustine di tè e bollite il tutto per 15 minuti. Aggiungete 2 litri di acqua fredda e immergete i piedi nel liquido per 30 minuti. Si consiglia di ripetere l’operazione una volta al giorno per una settimana.

CALZINI

Acquistate calze fatte solo di materiali naturali come il cotone perché quelle realizzate in nylon catturano solo l’umidità intorno ai piedi. Inoltre è una buona abitudine cambiare le calze durante il giorno.

POLVERE

Potete cospargere i piedi con amido di mais, quest’ultimo assorbirà l’umidità presente nei i vostri piedi.

SPRAY DISINFETTANTE

Uno spray disinfettante è un buon rimedio contro i piedi maleodoranti in quanto contiene etanolo e altri ingredienti efficaci. Applicate lo spray su piedi, calze e scarpe.

Ovviamente, prima di utilizzare uno qualsiasi di questi metodi, si consiglia di consultare il vostro medico curante onde evitare di avere effetti collaterali.

