Mangiare troppo cioccolato aumenta il rischio di sviluppare questa malattia

Tutto quello che ci piace mangiare, in linea di massima, può essere dannoso per la nostra salute. Infatti, nutrizionisti e dietologi raccomandano di non consumare troppi cibi grassi, salati, dolci… e di aumentare le porzioni di frutta e verdura.

A proposito di cibi con molto zucchero, inoltre, sappiamo che non fanno bene né per i denti né per il peso. E non solo. Scopriamo cos’ha scoperto una squadra di ricercatori britannici.

Lo zucchero crea dipendenza

Lo zucchero è il vero ‘nemico’ della nostra salute. Sappiamo quanto sia difficile resistere ai cibi dolci ma lo zucchero crea dipendenza quanto l’alcol e alcuni ricercatori lo hanno persino paragonato alla cocaina.

In breve, per consolarci dopo una giornata faticosa e stressante, un quadratino di cioccolato ci sta. Tuttavia, questo gesto andrebbe evitato o limitato il più possibile per il bene della nostra salute e non stiamo facendo riferimento ai rischi associati all’obesità ma quelli legati al cuore.

Infatti, stando a uno studio riportato dal Daily Mail e condotto su 110mila persone, “mangiare troppo zucchero potrebbe aumentare del 10% il rischio di avere un ictus“.

Tuttavia, i ricercatori distinguono tra zucchero libero, presente nei prodotti trasformati come bevande zuccherate, cioccolato e caramelle, e lo zucchero presente naturalmente nella frutta.

“In sintesi, abbiamo scoperto che le associazioni tra l’assunzione di carboidrati e le malattie cardiovascolari possono dipendere dal tipo e dalla fonte di carboidrati consumati, in particolare gli zuccheri. Il consumo di zuccheri liberi è associato a rischi più elevati di malattie cardivascolari, in particolare ictus, e ciò è coerente con la raccomandazione dietetica globale di consumare meno del 5% dell’energia totale dagli zuccheri liberi”. Fonte: MaxiSciences.

