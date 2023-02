Soffri di alluce valgo? Prova questi esercizi efficaci

L’alluce valgo è una problematica molto comune. Si tratta di una condizione che si contraddistingue per la deviazione verso l’esterno della base del dito. La punta, inoltre, è spostata verso le altre dita. Il valgismo dell’alluce è una condizione che va trattata tempestivamente. Se si cronicizza, infatti, può provocare un dolore intenso e compromissioni dei movimenti.

Alla luce di ciò, sempre più persone si interessano in merito agli esercizi che permettono di contenere la deformità. Quali sono i migliori? Nelle prossime righe di questo articolo, cercheremo di rispondere assieme a questa domanda. Il nostro consiglio, come sempre, è quello di contattare il tuo ortopedico di fiducia nel caso in cui dovessi avere dubbi sulla tua condizione e prima di iniziare gli esercizi.

Gli esercizi più efficaci contro l’alluce valgo

La scelta di esercizi mirati può rivelarsi preziosa nella gestione e nel contenimento della deformità causata dall’alluce valgo. Ecco, passo dopo passo, i dettagli dei migliori:

Esercizio 1 : partiamo con un esercizio che prevede il fatto di mettersi seduti con i piedi sospesi, flettendo le caviglie. Dopo aver sforzato al massimo la flessione, arriva il momento di provare ad aprire le dita interessate dal valgismo. All’inizio può risultare un po’ difficile, ma non bisogna demordere in quanto la costanza premia.

: partiamo con un esercizio che prevede il fatto di mettersi seduti con i piedi sospesi, flettendo le caviglie. Dopo aver sforzato al massimo la flessione, arriva il momento di provare ad aprire le dita interessate dal valgismo. All’inizio può risultare un po’ difficile, ma non bisogna demordere in quanto la costanza premia. Esercizio 2 : proseguiamo con il focus su un esercizio molto popolare contro l’alluce valgo, ossia quello che richiede l’utilizzo della pallina. Si tratta di un espediente semplice che trova indicazione nei casi in cui, per esempio, si prova una forte tensione dopo aver indossato scarpe strette per tutto il giorno. Cosa bisogna fare di preciso? Mettersi seduti e appoggiare il centro della pianta del piede sulla pallina. A questo punto, si inizia a muovere il piede avanti e indietro, avendo però cura di premere nell’area compresa tra la base delle dita e il tallone. Essenziale, ovviamente, è soffermarsi sul lato dell’alluce.

: proseguiamo con il focus su un esercizio molto popolare contro l’alluce valgo, ossia quello che richiede l’utilizzo della pallina. Si tratta di un espediente semplice che trova indicazione nei casi in cui, per esempio, si prova una forte tensione dopo aver indossato scarpe strette per tutto il giorno. Cosa bisogna fare di preciso? Mettersi seduti e appoggiare il centro della pianta del piede sulla pallina. A questo punto, si inizia a muovere il piede avanti e indietro, avendo però cura di premere nell’area compresa tra la base delle dita e il tallone. Essenziale, ovviamente, è soffermarsi sul lato dell’alluce. Esercizio 3: partendo dalla posizione sopra menzionata con la caviglia flessa, si concretizza un movimento simile alla sforbiciata con l’alluce e il secondo dito del piede.

partendo dalla posizione sopra menzionata con la caviglia flessa, si concretizza un movimento simile alla sforbiciata con l’alluce e il secondo dito del piede. Esercizio 4: questo esercizio, invece, prevede la mobilizzazione dell’alluce eseguendo delle circonduzioni. Se possibile, bisognerebbe cercare di tracciare, con il dito interessato dal valgismo, il simbolo dell’infinito.

Altri esercizi

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare gli esercizi contro l’alluce valgo che permettono di attenuare la deformità. Uno molto efficace chiama in causa l’utilizzo di un elastico. Quest’ultimo va posto tra un alluce e l’altro. Essenziale, inoltre, è cercare di avvicinare il più possibile le dita.

Un ulteriore esercizio che si può provare prevede il fatto di prendere con le dita un fazzoletto in carta. In questo modo, si agisce rinforzando la muscolatura. Fondamentale è fare attenzione, in quanto si potrebbe avere a che fare con l’insorgenza di crampi.

Concludiamo rammentando che, nelle situazioni in cui gli esercizi non sortiscono effetto, può essere necessario ricorrere al tutore.

