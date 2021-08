Mamma prima di morire di Covid-19: “Vaccinate i miei 4 figli”

La cugina di una madre di quattro figli del Texas (USA), morta questa settimana dopo una battaglia durata un mese contro il Covid-19, ha detto alla stampa locale che la donna ha chiesto ai parenti di assicurarsi che i suoi figli venissero vaccinati prima di essere intubata.

Lydia Rodriguez, che non è stata vaccinata e il cui marito Lawrence è morto quest’estate dopo aver contratto il Covid-19, è stata ricoverata per la prima volta a metà luglio, come riportato da ABC 13. La coppia è entrata in terappia intensiva nello stesso momento.

«Prima di essere intubata, una delle ultime cose che ha detto alla sorella è stata ‘per favore assicurati che i miei figli vengano vaccinati’», ha detto Dottie Jones, la cugina della donna. «Sarebbe viva, accanto ai suoi figli, se si fosse vaccinata», ha aggiunto.

Dotti Jones ha spiegato che Lydia Rodriguez inizialmente non si fidava dei vaccini. Oggi, invece, i suoi familiari stanno esortando a vaccinarsi chi non lo ha fatto, così come sta succedendo in ogni parte degli Stati Uniti.

Una famiglia in Arizona, in lutto per la perdita della madre di 47 anni, sta facendo altrettanto, così come la madre di un uomo di 28 anni, deceduto in Alabama: Christy Carpenter ha racconto che lei e il figlio erano preoccupati per i potenziali effetti collaterali del vaccino.

«Curt, se fosse sopravvissuto, si sarebbe assicurato che tutti sapessero quanto sia grave questa malattia e quanto sia importante il vaccino. Io e mia figlia ora stiamo portando avanti quella missione in suo nome».

Circa il 72% degli adulti statunitensi ha ricevuto almeno una dose di un vaccino anti COVID-19, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ma con meno vaccinato negli Stati del Sud. In tutto il Paese, inoltre, è scattato l’allarme dell’aumento dei ricoverati in terapia intensiva. Il Mississippi, ad esempio, ha di recente aperto un secondo ospedale da campo per combattere l’ondata di pazienti anti Covid-19 che richiedono il ricovero.