No Vax finisce in ospedale e si pente: “Vaccinatevi, il Covid19 fa malissimo”

Una donna di 39 anni ha cambiato idea sui vaccini contro il coronavirus dopo essersi ammalata così tanto che ha faticato a respirare.

La statunitense Ekaterina Wilson ha parlato con i giornalisti la scorsa settimana dal Baptist Medical Center della Wake Forest University nella Carolina del Nord, dove è stata ricoverata al pronto soccorso dopo aver contratto il COVID-19.

«Vorrei poter tornare indietro nel tempo e dire a me stessa di prendere il vaccino, che è sicuro e mi sto ora proteggendo», ha detto.

Wilson riteneva che, poiché era giovane e sana, contrarre il Covid-19 non sarebbe stato pericoloso per lei: «Pensavo che sarebbe stato facile», riferendosi alla malattia «ma non lo è».

Dopo aver contratto il COVID-19, Wilson ha faticato a respirare e si è sentita affaticata per quasi due settimane prima di essere ricoverata in ospedale il 19 luglio: «Non posso affrontarlo di nuovo, fa troppo male respirare», ha riferito la 39enne alla stampa locale.

Wilson non è la sola. Il dottor Kinchit Shah, assistente professore clinico presso l’ospedale, ha affermato che quasi tutti i suoi pazienti non sono vaccinati: «Ci hanno detto che avrebbero voluto tornare indietro nel tempo e cambiare idea, facendosi vaccinare», ha detto il medico.

Le condizioni di Wilson si sono stabilizzate ed è stata in grado di tornare a casa il 23 luglio. Ma prima di farlo, ha ricevuto la sua prima dose del vaccino COVID-19 in ospedale: «Devi vaccinarti o ti ammalerai. Ne hai bisogno per restare in salute», è il suo appello.