La bronchite può essere contagiosa? Quando andare dal medico?

La bronchite fa tossire. Può anche rendere difficile la respirazione e causare respiro sibilante, febbre, stanchezza e dolore al petto.

La malattia si verifica quando il rivestimento delle vie aeree dei polmoni si irrita e si infiamma.

La bronchite è contagiosa?

Può essere.

Cronica , che non è contagiosa ma significa che le vie aeree sono infiammate per molto tempo con sintomi che durano almeno 3 mesi e si ripetono oltre 2 anni. La bronchite cronica è una grave malattia polmonare, un tipo di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Acuta, che può durare da 1 a 3 settimane. Di solito è causato dal virus del raffreddore o dell'influenza. Poiché questi virus sono contagiosi, di solito lo è anche la bronchite acuta.

In quanto tempo sappiamo che è bronchite?

I primi giorni in cui siamo malati, probabilmente sarà difficile diagnosticare se abbiamo un raffreddore o una bronchite “regolari”.

Se continuiamo, però, a tossire per una settimana o più, anche dopo che gli altri sintomi sono scomparsi, potremmo avere la bronchite.

Per quanto tempo la bronchite è contagiosa?

Dipende dal tipo di virus. Nella maggior parte dei casi, saremo contagiosi per alcuni giorni e forse fino a una settimana. Dal momento che potremmo non sapere che tipo di malattia abbiamo – e i medici non testano i singoli virus, poiché ce ne sono centinaia – è meglio presumere che potremmo diffondere la malattia mentre abbiamo i sintomi del raffreddore.

Quando andare dal medico?

Andare dal medico se:

La tosse non migliora dopo 10 giorni.

Tosse così forte da non riuscire a dormire.

Dolore al petto con tosse o difficoltà a respirare.

Tosse è accompagnata da una perdita di peso inspiegabile.

Febbre sopra i 38°C.

Ansimi.

C’è sangue nel muco che tossiamo o altri sintomi insoliti per un raffreddore.

Chiamare il 118 per qualsiasi dolore al petto o difficoltà di respirazione.

