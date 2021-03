La presenza di muco nelle feci di microscopiche quantità è fisiologico, bisogna preoccuparsi quando la quantità di muco è elevata: si parlerà di mucorrea.

La presenza di muco delle feci solitamente non è un problema che deve fare preoccupare, piuttosto si deve prestare attenzione alla quantità prodotta.





Muco nelle feci: quando si può definire mucorrea?

Penserai che la presenza di muco nelle feci sia un evento allarmante, invece è proprio un processo fisiologico: le quantità presenti sono talmente piccole da non essere percepite ad occhio nudo.

La condizione si ribalta quando la quantità di muco presente nelle feci è elevata, potrebbe essere un segno di disturbo intestinale, infezioni o ostruzioni del colon ed altre patologie associate che approfondiremo.

Oltre alla presenza di muco nelle feci, si può soffrire di altri sintomi:

dolori;

gonfiori;

crampi addominali;

presenza di sangue nelle feci;

diarrea;

nausea;

vomito;

incontinenza fecale.

Nei casi più severi:

febbre;

prurito diffuso;

tachicardia;

alterazione della coscienza.

In questi casi indicati sarà opportuno rivolgersi al proprio medico curante per porre la giusta diagnosi e rilevare la causa primaria.

Recarsi in Pronto Soccorso se si nota sangue nelle feci o se compaiono i sintomi di disidratazione, verranno svolti tutti gli esami necessari a comporre il quadro clinico.





Le cause della mucorrea

Le malattie che possono associarsi a questo disturbo sono molte, quello presentato è un vasto elenco ma non esaustivo [Fonte: humanitas.it]:

Allergie alimentari

Celiachia

Clamidia

Colite

Colite ulcerosa

Diverticolite

Emorroidi

Fistole anali

Gastroenterite

Gonorrea

Intolleranza al lattosio

Morbo di Crohn

Ostruzioni intestinali

Parassitosi

Polipi intestinali

Proctite

Salmonella

Sindrome dell’intestino irritabile

Tumore del colon-retto

Tumore dell’ano

Ulcere rettali

Volvolo

Trattamento e rimedi

Il trattamento non è uguale per tutti i pazienti ma verrà personalizzato in base alla causa scatenante, ad esempio: se si è in presenza di un’importante disidratazione sarà necessario agire con una reidratazione orale o parentale oppure potrebbero essere raccomandati degli antinfiammatori nel caso di malattie croniche infiammatorie dell’intestino.

Si può aiutare l’organismo a produrre meno quantità di muco nelle feci tramite un’alimentazione sana composta da frutta, verdura e cibi integrali e avendo cura dell’idratazione: bere almeno 2 litri di acqua al giorno.