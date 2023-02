Sei incinta? Scopri se hai questi sintomi della gravidanza

Il primo segno evidente della gravidanza è l’assenza (amenorrea) o il ritardo delle mestruazioni. In alcune donne è sufficiente un ritardo di uno o due giorni per suggerire una gravidanza. Per altre, è molto meno ovvio perché possono trattarsi di cicli irregolari causati dai viaggi o dallo stress.

Altri sintomi possono accompagnare l’inizio della gravidanza: nausea, vomito, gonfiore, costipazione, bruciore di stomaco, seno gonfio e sensibile, grande affaticamento, irritabilità, palpitazioni, vampate di calore, mal di testa, minzione più frequente, disgusto per certi odori…

La presenza di questi segni è estremamente variabile da una donna all’altra, e anche da una gravidanza all’altra. Inoltre, una gravidanza può passare inosservata per molto tempo in alcune persone, mentre in altre occuperà molto spazio nella vita di una donna fin dall’inizio.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!

Quando si può fare un test di gravidanza?

I test disponibili in farmacia o nei supermercati sono quelli a cui puoi rivolgerti per primi per scoprire se sei incinta o meno. L’ormone della gravidanza, l’HCG (ormone gonadotropico corionico), viene secreto nelle urine in caso di gravidanza circa 10 giorni dopo la fecondazione. Il suo livello aumenta gradualmente per otto settimane, poi diminuisce. I test delle urine sono in grado di rilevarlo. L’urina del mattino al risveglio è più concentrata dell’urina del giorno, motivo per cui si consiglia di eseguire il test al mattino. Inoltre, meglio aspettare qualche giorno di ritardo per il ciclo prima di fare il test, anche se alcuni promettono di poter rilevare una gravidanza anche prima del presunto giorno del ciclo!

I falsi positivi sono estremamente rari mentre i falsi negativi sono comuni. In altre parole, se il test è positivo, è quasi certo che tu sia incinta. Se il test è negativo, è meglio ricominciare qualche giorno dopo, se nel frattempo non sono comparse le mestruazioni. È possibile che tu non sia incinta o che il test sia stato eseguito troppo presto, mentre l’ormone della gravidanza non è ancora sufficientemente secreto nelle urine per essere rilevabile.

Cosa fare in caso di test positivo?

Sei incinta? Congratulazioni! Questo è il momento di fissare un appuntamento con il medico o l’ostetrica per impostare il monitoraggio della gravidanza. Ti verrà prescritto un test per misurare il livello dell’ormone della gravidanza nel sangue. Questo esame del sangue può essere effettuato in qualsiasi momento della giornata e non richiede il digiuno e aiuta a determinare l’inizio “ufficiale” della gravidanza.

LEGGI ANCHE: I rimedi naturali per eliminare le cervicali.