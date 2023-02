Vuoi eliminare le cervicali? Prova questi rimedi naturali

La cervicale è una problematica molto comune, soprattutto negli ultimi anni in cui, a causa dello smartworking, tantissime persone assumono ogni giorno posizione viziate davanti allo schermo. Il dolore e l’infiammazione a livello delle vertebre del rachide cervicale possono essere tenuti sotto controllo con diversi rimedi naturali. Scopriamone alcuni tra i più efficaci nelle prossime righe di questo articolo.

Sale grosso

L’applicazione di sale grosso sul collo rappresenta un ottimo rimedio naturale contro la cervicale. In passato, si utilizzavano anche i semi di lino. Fondamentale è avere cura affinché l’impacco non sia troppo caldo. Il rischio, infatti, è quello di andare incontro a ustioni o di sperimentare un fastidioso effetto rebound.

Arnica montana

L’arnica montana, uno dei più efficaci antinfiammatori naturali, può essere utilizzata anche contro la cervicale. Risulta efficace sia a livello topico, sotto forma di unguento, sia a seguito dell’assunzione di granuli omeopatici.

Quando la si chiama in causa, è necessario ricordare che anche il suo olio è fantastico. In caso di cervicale, infatti, può essere impiegato per dei massaggi.

Unguenti di aloe vera

L’aloe vera è una pianta dalla forte efficacia lenitiva e antinfiammatoria. Nel momento in cui si cercano rimedi naturali contro la cervicale, si possono sfruttare i suoi benefici utilizzando unguenti da applicare a livello topico.

Chi coltiva aloe vera in casa, può crearsi delle pomate home made tagliando le foglie della pianta ed estraendone la polpa.

Esercizi durante la giornata lavorativa

Per porre rimedio in maniera naturale alla cervicale, una buona idea è quella di dedicarsi a esercizi di mobilizzazione del collo durante le ore lavorative. L’optimum prevede il fatto di dare spazio a una pausa ogni 60 minuti circa.

Controllo dello stress

Fra stress e dolore cervicale c’è una correlazione più volte dimostrata dalla scienza. Alla luce di ciò, nel momento in cui si inizia ad avere a che fare con la seconda problematica è il caso di lavorare sulla prima.

Meditare, leggere, concedersi del tempo da passare all’aria aperta: le soluzioni per attenuare lo stress sono diverse e cambiano da persona a persona. Quello che conta è mettere in atto ciò che è più adatto alle proprie esigenze, in modo da prevenire il rischio di avere a che fare con effetti fastidiosi come il burnout.

La scelta del cuscino

Il modo in cui si dorme incide tantissimo sul rischio di avere a che fare con la cervicale e con l’intensità della stessa nel momento in cui si presenta. Un consiglio utile per gestire la situazione al meglio prevede il fatto di acquistare un cuscino memory foam.

Osteopatia

Esaminando aree del corpo connesse con il rachide cervicale, come per esempio la bocca, l‘osteopata è in grado di favorire l’attenuazione del dolore cervicale.

Ergonomia degli arredi

L’ergonomia degli arredi, in primis della sedia sulla quale si lavora, rappresenta una soluzione molto utile soprattutto dal punto di vista preventivo.

