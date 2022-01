Ognuno di noi ha probabilmente un conoscente che è guarito dal Covid-19, è sicuro incontrarlo dopo la guarigione? Ci sono possibilità che sia in qualche modo ancora infetto? Quando è sicuro starci accanto? Tutte domande legittime, oggi – che i contagi sono diffusissimi – più che mai.

Covid-19: stare in sicurezza vicino a chi è guarito dall’infezione

I contagi aumentano soprattutto con la diffusione della variante Omicron. Si sa poco di questo virus, i ricercatori lo stanno studiando, e la domanda che molti di noi ci poniamo è: possiamo stare tranquilli accanto ad una persona guarita dal Covid-19?

“Secondo la recente revisione delle linee guida del CDC, se qualcuno ha avuto il Covid-19, può, dopo 5 giorni, uscire dall’isolamento e indossare una mascherina“, ha affermato il dott. William Schaffner, esperto di malattie infettive presso la Vanderbilt University, ha detto a Healthline.

“Si basa sui dati ora solidamente accumulati, che uno perde la maggior parte del virus per il giorno o due precedenti la malattia, e poi per il primo paio, o forse tre, giorni di malattia quando sei più sintomatico“, ha aggiunto.

Secondo le linee guida, coloro che hanno presunto o confermato il Covid-19 devono rimanere a casa in isolamento per 5 giorni interi, con il giorno zero che è il primo giorno in cui sono comparsi i sintomi o il giorno di un test positivo per chi non ha sintomi.

Dopo il periodo di isolamento di 5 giorni, possono lasciare la propria casa ma devono indossare una mascherina per altri 5 giorni.

Gli esperti affermano che il cambiamento dall’isolamento di 10 giorni ha senso, dato che la maggior parte delle persone non è più infetta a 10 giorni.

“Il primo giorno di infezione se sono asintomatici c’è un rischio di trasmissione del 60 percento, mentre a 5 giorni c’è un rischio di trasmissione del 10-20 percento circa. Quindi diminuisce nel tempo.”, ha affermato il dottor Dean Blumberg, capo delle malattie infettive pediatriche presso l’Università della California Davis.

“I 10 giorni originariamente utilizzati dal CDC erano una stima relativamente prudente. E per la stragrande maggioranza delle persone, non erano infettive dopo 10 giorni“, ha aggiunto. “Riducendolo a 5 giorni con la raccomandazione quindi di mascherine quando sei in giro con gli altri dopo quello questo attenuerà il rischio di ulteriore trasmissione“, ha aggiunto.

