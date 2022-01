Il Covid-19 circolerà per sempre nel nostro Pianeta?

Sono già passati due anni da quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi nel nostro pianeta. Un tempo che è trascorso velocemente ma che continua a trascorrere lentamente per tutti coloro che hanno perso persone care.

Ad oggi, i morti continuano ad esserci, non arrivando a toccare gli stessi numeri iniziali ma – considerando che nessuna persona è un numero – anche una sola persona che continua a morire di Covid-19 è una sconfitta per l’umanità. Per quanto circolerà ancora questo virus?

Covid-19, dovremo conviverci per sempre?

Non c’è stata un’epoca senza epidemia, senza morti, senza guerre, senza conflitti. Tuttavia, ad ogni periodo storico sono corrisposte delle scoperte, ci sono stati uomini rivoluzionari, i cosiddetti ‘geni’ che hanno avuto l’insight al momento giusto per cambiare il corso della storia e degli eventi e questo fa ben sperare.

Oggi, nell’ambito della medicina il progresso continua e i ricercatori si stanno interessando da due anni ininterrottamente al nuovo Coronavirus e ai suoi mutamenti.

Tuttavia, scienziati sanno ancora poco su questo virus che nel mondo ha causato 5.504.387 morti e 313.498.180 casi (dato aggiornato al 12 gennaio 2022).

Di certo, per bloccare questa epidemia il virus non dovrebbe avere un serbatoio animale, come afferma Christophe Batejat, vicedirettore dell’Unità di intervento biologico di emergenza dell’Istituto Pasteur e dell’Unità di ricerca e competenza.

“Per questo, dobbiamo assicurarci che non abbia un serbatoio animale, cioè una specie animale attraverso la quale il virus circola in modo discreto e libero, e da cui l’uomo si reinfetterà durante il contatto con esso“.

“Possiamo vaccinare gli animali, se necessario, per fermare questa trasmissione. Questo è ad esempio ciò che è stato fatto per la rabbia in Francia con la vaccinazione di massa delle volpi. Attualmente, le conoscenze su questo argomento per SARS-CoV-2 sono scarse e questo è l’interesse del nuovo gruppo di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, il SAGO, che dovrà approfondire la questione“, prosegue.

Per la professoressa Claire Andréjak, pneumologo dell’ospedale universitario di Amiens-Picardie e capo di un gruppo di ricerca sulla pneumo-infettiologia (GREPI), è più probabile che il Covid-19 si trasformi in una malattia banale.

“SARS-Cov-2 non scomparirà, vivremo con esso. Se Omicron è davvero molto contagioso e poco patogeno, potrebbe sostituire il Delta, consentire la tanto attesa immunità collettiva e diventare un classico virus invernale, che possiamo lasciare circolare perché i casi gravi rimarranno limitati. Certo, il senno di poi è ancora troppo basso, e queste tendenze incoraggianti restano da confermare!”, spiega il medico.

Secondo uno studio pubblicato a gennaio 2021, SARS-CoV-2 diventerà effettivamente endemico, il che significa che scomparirà in alcune regioni ma continuerà a circolare in altri luoghi. “Penso che il Covid-19 sarà eliminato da alcuni Paesi, ma con un rischio permanente (e possibilmente stagionale) di reintroduzione da luoghi in cui la copertura vaccinale e le misure di salute pubblica non sono state abbastanza buone“, afferma Christopher Dye, epidemiologo dell’Università di Oxford.

