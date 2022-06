Depressione post-partum: cos’è, sintomi e trattamento

La depressione post-partum è una forma di depressione che si verifica nei genitori dopo la nascita di un bambino.

Cos’è la depressione post-partum?

La depressione post-partum o perinatale è una forma di depressione che si verifica dopo la nascita di un bambino. È una condizione medica relativamente comune ma grave, che colpisce fino a 1 nuova madre su 7 dopo la nascita del figlio.

Può legarsi a sentimenti di vuoto e triste. Può causare cambiamenti di umore eun generale senso di disperazione per molto tempo dopo la nascita del bambino.

Può colpire persone di ogni genere e identità sessuale e tutti i tipi di genitori e partner, siano essi biologici, surrogati o adottivi.

Quali sono i sintomi?

Molte persone si sentono tristi, vuote, lunatiche o affaticate entro pochi giorni dal parto. Ma la depressione post-partum va ben oltre, durando per settimane dopo il parto. I suoi sintomi possono essere gravi e interferire con il benessere il funzionamento generale dell’individuo.

I sintomi possono variare da persona a persona e anche da un giorno all’altro. Sebbene i sintomi possano svilupparsi in qualsiasi momento dopo il parto, spesso iniziano entro 1 o 3 settimane dopo aver avuto un bambino. La depressione post-partum può provocare un entimento di disconnessione nei confronti del bambino, come se non lo si amasse.

Altri segnali includono:

sentirsi triste o piangere molto

sentirsi sopraffatto

pensare di ferire il bambino o te stesso

non avere interesse per il bambino

assenza di energia o motivazione

sentirsi inutili, colpevoli o un cattivo genitore

dormire troppo o troppo poco

cambiamenti nel rapporto con il cibo

sentirsi ansioso

avere mal di testa cronico, dolori o problemi di stomaco

Trattamento per la depressione post-partum

In caso di sintomi è consigliabile contattare un operatore sanitario il prima possibile per iniziare il trattamento.

Il trattamento per la depressione post-partum può includere farmaci, alcune forme di terapia e gruppi di supporto. In genere, una combinazione di farmaci e terapia è il più efficace trattamento.

