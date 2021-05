5 modi per prevenire i mal di testa da stress

Sapere come prevenire il mal di testa da stress può significare dire addio per sempre a dolori fastidiosi e godersi uno stile di vita meno stressato.

Sapere come prevenire il mal di testa da stress può significare dire addio per sempre a dolori fastidiosi e godersi uno stile di vita più calmo e meno stressato a lungo termine.

Si tratta del mal di testa da tensione – il tipo più comune di mal di testa per gli adulti – con questi sintomi: il dolore sordo, la pressione e la tensione intorno alla fronte o alla parte posteriore della testa e del collo.

Fortunatamente, possiamo fare molto per fermare il mal di testa da stress e per prevenirne la comparsa.

Impara come fermare il mal di testa da stress con la camomilla

La camomilla è nota da tempo come rimedio naturale per lo stress e il dolore. Assumiamo, però, l’estratto di erbe – invece del té – e otterremmo 10 volte di più del potente agente anti-ansia della camomilla (apigenina). Lo ha afermato Harold Bloomfield, M.D., autore di Healing Anxiety with Herbs. Dose: da 200 a 350 mg. al giorno. Si raccomanda, però, di consultare prima il medico.

Calmare i nervi con l’ordine

Hai mai notato che più l’ambiente circostante è organizzato e ordinato meno ti senti esausto? I ricercatori dell’UCLA affermano che il semplice sgombero della stanza, dell’ufficio o persino della posta in arrivo può renderci più rilassati e meno inclini ai mal di testa causati dallo stress. Proviamo a dedicare 10 minuti al giorno a riordinare un’area.

Ridurre il rischio con la noce moscata

Si consiglia di consumare 1/4 di cucchiaino di noce moscata appena grattugiata al giorno, ad esempio da cospargere sullo yogurt o sul caffè: potrebbe ridurre il rischio di mal di testa innescati dallo stress in appena una settimana. Lo sostiene una ricerca. La noce moscata contiene un ingrediente attivo (miristicina) che imita l’azione calmante e stimolante del Prozac.

Con l’arancia

Avverti un mal di testa da stress in fermento? Mangiare un’arancia potrebbe far sì che smetta entro 10 minuti. Lo sostiene una ricerca australiana. Gli zuccheri naturali e la vitamina C delle arance stimolano la produzione di serotonina che attenua il dolore nel cervello, ha affermato il neurologo Alan Hirsch.

Sapere come fermare un mal di testa da stress una volta che inizia

La dottoressa Hyla Cass, autrice di Eight Weeks to Vibrant Health, consiglia un trattamento con olio caldo per il cuoio capelluto profumato con l’aroma lenitivo della maggioranza così da spegnere un mal di testa da stress in 10 minuti. Raccomanda di scaldare 2 cucchiai di olio d’oliva e di girasole nel microonde per 20 secondi. Mescolare per evitare i punti caldi e aggiungere due gocce di olio essenziale di maggiorana. Massaggiare il cuoio capelluto per 10 minuti e poi lo shampoo e il risciacquo.

LEGGI ANCHE: 10 modi naturali per combattere il reflusso gastroesofageo.