Deltacortene, cos’è? Che differenza c’è col Bentelan?

Il Deltacortene è un farmaco che appartiene alla categoria dei corticosteroidi prescritto con Ricetta RR – medicinali soggetti a prescrizione medica. Spesso confuso con il Bentelan, vogliamo fare chiarezza.

Deltacortene, indicazione terapeutica

Il Deltacortene è un farmaco con potente attività antinfiammatoria appartenente alla categoria dei corticosteroidi.

Viene utilizzato per il trattamento a breve termine in:

episodi acuti o riacutizzazioni di affezioni di interesse reumatologico (artrite reumatoide, malattia di Still, spondiliti anchilosanti, artrite gottosa acuta).

Trattamento in riacutizzazioni o come terapia di mantenimento in casi particolari di lupus eritematosus sistemico, dermatomiosite, periartrite, cardite reumatica acuta o altre malattie del collagene.

condizioni allergiche gravi o debilitanti, non rispondenti ad altre terapie, come asma bronchiale, dermatiti da contatto, dermatite atopica.

Trattamento della sarcoidosi.

Trattamento di affezioni ematologiche quali anemia emolitica acquisita (autoimmune).

Trattamento palliativo di leucemie e linfomi degli adulti e leucemia acuta dell’infanzia.

Coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa.

Modalità di azione

Il Deltacortene viene assorbito velocemente a livello intestinale, agisce bloccando la sintesi di prostaglandine pro-infiammatorie e come azione anti-allergica (non in caso di shock anafilattico).

Posologia

Deltacortene viene somministrato per via orale tramite compresse. La dose terapeutica d’attacco, nell’adulto di peso medio, corrisponde a mg 20-30 al giorno. Questa dose iniziale può essere ridotta entro una settimana ad una dose di mantenimento mediamente di 10-15 mg al giorno.

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti

Tubercolosi.

Ulcera peptica.

Psicosi.

Herpes simplex oculare.

Infezioni micotiche sistemiche.

Osteoporosi di grado severo.

Stati di immunodeficienza.

Diabete instabile.

Interazione con altri farmaci

L’azione del Deltacortene può essere aumentare o diminuire se viene somministrato in concomitanza a anticoagulanti orali per cui è indicato eseguire controlli ematici dell’INR. Inoltre, anche i pazienti diabetici con terapia antidiabetica devono eseguire controlli della glicemia in quanto si può andare incontro a scompensi iper-glicemici.

Che differenza c’è tra Deltacortene e Bentelan?

Il Bentelan contiene betametasone, mentre il Deltacortene contiene prednisone. Sono entrambi dei principi attivi che fanno parte della famiglia dei corticosteroidi.

Le indicazioni terapeutiche e le finalità però sono differenti.

