La lingua può indicare il tuo stato di salute, scopri come

La lingua gioca un ruolo chiave nella vita. Ne abbiamo bisogno per masticare cibo, assaggiare e parlare. I neonati, poi, lo usano per nutrirsi del latte materno.

La lingua, inoltre, può indicare lo stato di salute, come spiegato da Fabiosa.com. Ecco come.

Macchie bianche

Molto spesso, le macchie bianche sulla lingua non sono un sintomo di un problema serio e sono più associate all’igiene orale. In rari casi, tuttavia, possono indicare condizioni pericolose, come il cancro in una fase precoce.

Altre cause delle macchie bianche:

disidratazione;

mangiare grandi quantità di cibo morbido;

bocca asciutta;

fumare o bere alcolici;

febbre.

Lingua nera (“pelosa”)

Nonostante l’aspetto spaventoso, non un segno di qualcosa di serio. E quelli che sembrano peli, infatti, sono proiezioni ingrandite sulla superficie dell’organo che trattengono pezzi di cibo, il che contribuisce all’accumulo di microbi e batteri.

Questa condizione può essere causata da scarsa igiene orale, salivazione insufficiente, alimentazione liquida o potrebbe essere un effetto collaterale dall’assunzione di alcuni farmaci.

Lingua rossa brillante

Ciò potrebbe essere un segno precoce della malattia di Kawasaki, una malattia rara e grave caratterizzata da lesioni della coronaria e di altri vasi sanguigni. Spesso si verifica nei bambini. Inoltre, il colore rosso fragola della lingua può essere un indicatore di carenza di vitamina B3 o un sintomo della scarlattina.

Dossi sulla lingua

Le papille fungine (piccole protuberanze sulla parte superiore e sui lati della lingua) si possono ingrandire per vari motivi.

Nella maggior parte dei casi, non c’è motivo di preoccupazione. Tuttavia, questo fenomeno può anche essere un segno di condizioni e malattie molto gravi, tra cui:

papillite linguale;

ulcere aftose;

papilloma squamoso;

scarlattina;

cancro alla bocca;

fibroma traumatico;

sifilide.

Cancro alla lingua

Questa malattia si può manifestare in lesioni o tumori nella parte anteriore o posteriore della lingua. Tuttavia, lo stadio precoce del cancro è spesso asintomatico.

Altri segni:

ulcera sulla lingua che non va via per molto tempo;

dolore durante la deglutizione;

intorpidimento della bocca;

sanguinamento dalla lingua senza motivo apparente;

mal di gola che non va via

La raccomandazione è sempre la stessa: in caso di sintomi suddetti, fissare un appuntamento con un medico il prima possibile.

