Covid-19, inclusi altri sintomi del coronavirus nell’elenco ufficiale

L’elenco ufficiale dei sintomi del Covid-19 è stato ampliato per comprendere altri otto segni di infezione da coronavirus. Lo scrive la BBC.

La guida aggiornata dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (SSN) adesso elenca i sintomi tra cui mal di gola, dolori muscolari e diarrea. La scelta arriva due anni dopo l’inizio della pandemia e pochi giorni dopo la fine dei tamponi gratuiti in Inghilterra.

Tuttavia, il SSN avverte che molti dei nuovi sintomi “sono simili” a quelli del raffreddore e dell’influenza.

I segni originali di un’infezione da Covid-19 sono stati:

febbre

tosse continua

perdita dell’olfatto o del gusto

Tuttavia, si sapeva fin dai primi giorni della pandemia che questo trio era solo la punta dell’iceberg. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altri Paesi, compresi gli Stati Uniti, utilizzano da tempo un elenco più lungo di sintomi.

Però, nel Regno Unito, c’è stato un dibattito su quali sintomi dovrebbero essere compresi nell’elenco e come qualificare qualcuno per un test Covid. Ad esempio, un mal di testa è un sintomo noto del Covid-19 ma ci sono anche tante altre cause. Mentre febbre, tosse o perdita dell’olfatto o del gusto sono presenti nella maggior parte dei casi di Covid-19 o quasi esclusivamente causati dal coronavirus.

Ma ora l’elenco dei sintomi ne include altri otto:

fiato corto

sentirsi stanchi o esausti

corpo dolorante

mal di testa

gola infiammata

naso chiuso o che cola

perdita di appetito

diarrea.

