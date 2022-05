Covid-19, Bassetti: “Stop subito alle mascherine a scuola”

“Rimaniamo l’unico Paese o uno dei pochi con l’obbligo della mascherina a scuola. Il ministro della salute afferma che è la scienza che decide, ma mi spiace contraddirlo. Non ci sono dati certi sul ruolo che le mascherine hanno avuto nel ridurre la trasmissione del contagio nelle scuole. Vaccinazioni, finestre aperte, lavaggio delle mani, distanziamenti e molti altri fattori potrebbero aver svolto un ruolo anche più importante”.

Così, su Facebook, l’infettivologo genovese Matteo Bassetti.

“Quindi – ha sottolineato l’esperto – nessuna evidenza scientifica. Qualcuno ha poi verificato che i ragazzi a scuola usino correttamente la mascherina per tutta la giornata perché con Omicron il naso fuori equivale a non averla e la cambino ogni 6 ore? Chi ha messo l’obbligo ha fornito gratuitamente agli studenti mascherine FFP2 da cambiarsi ogni 6 ore?”.

“Se la risposta è no – ha concluso l’infettivologo – piantiamola con questa presa in giro e la si finisca di dire che decide la scienza. Sull’obbligo delle mascherine a scuola (e non solo) ha deciso solo la politica e per questo se ne deve assumere tutte le responsabilità. Sulle scuole occorre dare un segnale già in questo anno scolastico”.

LEGGI ANCHE: Covid-19, allo studio un vaccino a base vegetale.