Covid-19, anziana asintomatica è stata contagiosa per 70 giorni

La vicenda di una donna dimostra l’importanza dei casi asintomatici nell’epidemia di SARS-CoV-2.

Una donna americana con il Covid-19 ha emesso particelle virali infettive per 70 giorni senza mostrare alcun sintomo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Cell il 4 novembre. Quindi, è stata contagiosa per tutto quel tempo. Risultati che suggeriscono che il periodo di 15 per i pazienti e i loro contatti – ridotti a 7 giorni in Francia e 10 in Italia – a volte è insufficiente.

La donna di 71 anni è stata contagiata a fine febbraio, durante la prima ondata di coronavirus negli Stati Uniti. Ricoverata in ospedale per anemia associata al suo cancro, è risultata positiva all’infezione.

Il virus, come spiegato su MaxiSciences.com, è stato rilevato nel tratto respiratorio superiore per 105 giorni. Le particelle virali infettive, responsabili della diffusione della malattia, sono state identificate per almeno 70 giorni.

Secondo i ricercatori, il sistema immunitario di questa paziente era indebolito a causa della leucemia e dei trattamenti. Il suo corpo era, quindi, meno in grado di eliminare il virus. Infatti, i suoi campioni di sangue non hanno mostrato alcun anticorpo contro il coronavirus.

In genere, le persone con il Covid-19 sono contagiose per circa otto giorni dopo l’infezione, secondo gli scienziati. Gli studi hanno persino dimostrato che la maggior parte della contaminazione si verifica entro i primi cinque giorni. L’escrezione infettiva più lunga in un paziente è stata di 20 giorni prima del caso di questa donna.

Comunque, bisogna sottolineare che, poiché lo studio ha coinvolto una sola persona, questi risultati non si applicano necessariamente a tutti gli immunocompromessi.

Il modo in cui il corpo della donna è finalmente riuscito ad eliminare il virus è ancora sconosciuto e dovrà essere studiato in altre ricerche che coinvolgono pazienti affetti da patologie a carico del sistema immunitario.

