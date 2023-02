Il colesterolo è una sostanza presente in tutte le cellule del nostro corpo e necessaria per molte funzioni corporee importanti. Viene prodotto dal fegato, ma può anche essere assunto attraverso l’alimentazione, in particolare tramite cibi ad alto contenuto di grassi saturi.

Il colesterolo svolge diverse funzioni nel nostro organismo, tra cui la produzione di alcuni ormoni, la sintesi della vitamina D e la formazione di membrane cellulari. Tuttavia, un eccesso di colesterolo nel sangue può portare alla formazione di placche nelle arterie, che possono causare malattie cardiovascolari come l’aterosclerosi, l’infarto e l’ictus.

Esistono due tipi di colesterolo nel sangue: il cosiddetto “colesterolo cattivo” o LDL (lipoproteine a bassa densità), che può causare l’accumulo di placche nelle arterie, e il “colesterolo buono” o HDL (lipoproteine ad alta densità), che aiuta a rimuovere il colesterolo in eccesso dalle arterie e ad eliminarlo dal corpo.

Quando il colesterolo è alto?

Il colesterolo alto si riferisce a un livello elevato di colesterolo nel sangue. In particolare, si parla di colesterolo alto quando i livelli di LDL (colesterolo “cattivo”) sono superiori a 130 mg/dL (milligrammi per decilitro) e/o quando i livelli di colesterolo totale sono superiori a 200 mg/dL.

I livelli di colesterolo possono essere influenzati da diversi fattori, tra cui l’alimentazione, lo stile di vita, la genetica e l’età. Alcuni alimenti, in particolare quelli ad alto contenuto di grassi saturi e colesterolo, possono aumentare i livelli di colesterolo nel sangue, così come lo stile di vita sedentario e il fumo.

Cosa fare in caso di colesterolo alto?

Se i livelli di colesterolo sono elevati, ci sono alcune misure che si possono adottare per ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Ecco alcuni consigli utili:

Modificare l’alimentazione : ridurre l’assunzione di grassi saturi e colesterolo, scegliendo cibi ricchi di fibre, frutta e verdura, cereali integrali, pesce e carni magre.

: ridurre l’assunzione di grassi saturi e colesterolo, scegliendo cibi ricchi di fibre, frutta e verdura, cereali integrali, pesce e carni magre. Fare attività fisica regolare : l’attività fisica può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo, migliorare la salute cardiaca e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

: l’attività fisica può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo, migliorare la salute cardiaca e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Perdere peso: se si è in sovrappeso o obesi, perdere peso può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e migliorare la salute generale.

Smettere di fumare : il fumo può aumentare i livelli di colesterolo nel sangue e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.

: il fumo può aumentare i livelli di colesterolo nel sangue e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Assumere farmaci prescritti dal medico: se i livelli di colesterolo sono molto elevati, il medico potrebbe prescrivere farmaci per abbassarli, come le statine.

È importante parlare con il proprio medico per decidere quale strategia adottare per ridurre i livelli di colesterolo e prevenire le malattie cardiovascolari.

