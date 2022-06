Come allontanare le zanzare con metodi naturali

L’arrivo dell’estate segna anche il ritorno delle zanzare e dei loro fastidiosi morsi. Ma esistono dei metodi naturali per tenerle lontane?

Come tenere lontane le zanzare

È arrivata l’estate e, oltre alle alte temperature, sono tornati con lei anche gli insetti ritenuti più fastidiosi: le zanzare.

I loro morsi pruriginosi possono fare snervare e per questo motivo, durante la stagione estiva, aumentano gli acquisti di prodotti chimici per tenere a distanza le odiate zanzare.

Tuttavia, esistono dei rimedi naturali che possono aiutarvi a tale scopo. Scopriamo quali!

Metodi naturali contro le zanzare

Uno dei rimedi naturali più consigliati riguarda l’utilizzo di oli essenziali. Spargere alcune gocce in casa, nelle piante o addirittura direttamente sulla pelle, può tenere lontano le zanzare ed evitarvi pruriti fastidiosi. In particolare, vi sono alcune essenze sono maggiormente indicate, ovvero: lavanda, tea-tree oil, limone, citronella, olio di Neem, menta, geranio. I loro odori, infatti, sono molto spiacevoli per questi insetti estivi.

Un altro odore che le zanzare non tollerano è quello del caffè. Bruciare un po’ di chicchi o utilizzare i fondi del caffè, spargendoli vicino a finestre e balconi, può aiutarvi a risolvere il problema.

La cipolla e l’aglio emanano un odore sgradevole non solo per alcune persone, ma anche per le zanzare. Un trito di aglio o di cipolla posto nei vasi delle piante manterrà gli insetti a dovuta distanza.

È possibile anche creare una trappola “naturale”. Vi serviranno una bottiglia di plastica da 2 litri, acqua, lievito di birra e zucchero di canna. Per ottenerla, occorre aggiungere a 20 centilitri di acqua calda 50 gr di zucchero di canna e 1 gr di lievito di birra. Una volta freddato il composto, tagliate la bottiglia vuota in due e versate sul fondo il miscuglio preparato precedentemente. Posizionate il collo della bottiglia al contrario e avvolgete tutto con della carta scura. Una volta posto all’esterno, questo composto attirerà zanzare e altri insetti, che rimarranno bloccati all’interno della bottiglia.

