Chi deve fare la terza dose del vaccino anti Covid-19?

Dal Ministero della Salute parte il via per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19. Una decisione che si rifà a quanto stabilito dall’EMA il 4 ottobre 2021: anche gli over 60 e persone con “elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti” possono ricevere la terza dose.

Terza dose vaccino anti Covid-19, chi può riceverla?

Con una circolare del 14 settembre 2021 il Ministero della Salute aveva fornito le prime indicazioni in merito alla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

La dose addizionale era stata già indicata nei soggetti trapiantati e immunocompromessi, quale somministrazione prioritaria.

Il 4 ottobre, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha espresso il proprio parere validata da prove scientifiche sulla somministrazione della terza dose autorizzando la possibilità di somministrazione di una dose booster di vaccino a mRNA, a distanza di almeno 6 mesi dalla seconda dose (ovvero dal completamento del ciclo primario), indicandone l’utilizzo prioritariamente gli immunodepressi e immunocompromessi, over 80 anni e personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani.

Oggi anche per over 60 e persone con “elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti”.

La circolare del Ministero spiega che questa decisione “è motivata dal fatto che esse sono caratterizzate da un aumentato rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19. Sia le categorie incluse nella precedente circolare che quelle sopra menzionate sono quelle per le quali viene raccomandata anche la vaccinazione anti-influenzale: