5 problemi inquietanti che possono colpire i testicoli

I testicoli sono i responsabili della produzione del testosterone e dello sperma. Molto fragili e ipersensibili, i testicoli possono essere bersaglio di molte malattie e infezioni. Ecco, quindi, 5 problemi che possono interessare le parti intime degli uomini.

Torsione testicolare

La torsione testicolare si verifica quando il funicolo spermatico contenente i vasi sanguigni si attorciglia su se stesso. Il sangue, pertanto, non scorre più sui testicoli e ciò può causare la necrosi. L’intervento chirurgico deve, quindi, avvenire il prima possibile. La torsione testicolare è solitamente dovuta a un attacco anomalo del testicolo allo scroto. Si verifica sopratutto nei bambini e negli adolescenti ma più raramente in età adulta.

Epididimite

L’epididimite è un’infezione a trasmissione sessuale, il più delle volte causata dalla clamidia. Il paziente avverte l’infiammazione dell’epididimite, il dotto che collega il testicolo alla prostata. Può evolvere in un’infezione del tratto urinario o in un’infezione alla prostata. La formazione di ascessi e l’infertilità sono tra i rischi di questa malattia. Si tratta con l’assunzione di antibiotici.

Cancro ai testicoli

È il tumore più comune negli adulti di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Nel 95% dei casi, il tumore che causa il cancro proviene dalle cellule responsabili della produzione degli spermatozoi. Nella maggior parte dei casi, è necessaria la rimozione del testicolo colpito. I trattamenti sono, comunque, molto efficaci.

Varicocele

Questa malattia colpisce i vasi sanguigni che circondano i testicoli. Questi possono iniziare a gonfiarsi e ad espandersi. I testicoli diventano più pesanti e compaiono le vene varicose. Nei casi più estremi, il varicocele può mettere a rischio la fertilità. Questo perché la dilatazione dei vasi sanguigni rallenta l’afflusso di sangue, provocando un aumento della temperatura dei testicoli. Per curarlo, si può prendere in considerazione un intervento chirurgico. Il trattamento radiologico percutaneo meno radicale richiede solo l’anestesia locale. Il paziente si riprende in due giorni.

Ectopia testicolare

Si riferisce a una condizione in cui i testicoli non sono posizionati correttamente. Rimangono spesso all’interno del corpo senza poter scendere. L’ectopia testicolare colpisce dal 3% al 4% dei neonati. Quando il parto è prematuro, il rischio sale al 20%. I testicoli possono ancora scendere durante il primo anno. Oltre a ciò, sarà necessario considerare un intervento chirurgico per non pregiudicare il corretto funzionamento di quest’ultimo.

