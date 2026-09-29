Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Chi soffre di patologie renali, cardiache o epatiche deve concordare con il medico la quantità di liquidi da assumere.

Bere è sano, ma il modo in cui si beve conta. Tracannare mezzo litro o un litro d’acqua tutto in una volta, magari a fine giornata per “recuperare” la quota dimenticata, non è il modo migliore per idratarsi. I reni di una persona sana riescono a smaltire circa 0,8-1 litro d’acqua all’ora: quando se ne beve molta in pochi minuti, il corpo tende a eliminarne rapidamente una parte con le urine. L’acqua bevuta idrata comunque, ma distribuirla nell’arco della giornata è più efficace e, in casi estremi, più sicuro. Una precisazione va fatta subito, per non spaventare nessuno: per chi ha reni sani e beve quantità normali, il rischio è minimo.

Come il corpo gestisce l’acqua

Il corpo umano non è un serbatoio che si riempie e si svuota a comando. L’equilibrio dei liquidi è regolato con precisione da reni e ormoni, che decidono quanta acqua trattenere e quanta eliminare, mantenendo stabile la concentrazione dei sali nel sangue, soprattutto del sodio.

Quando si beve, l’acqua viene assorbita dall’intestino e passa nel sangue. Se ne arriva più di quanta ne serva in quel momento, i reni entrano in azione ed eliminano l’eccesso con le urine. È un meccanismo normale e utile. Ha però un limite di velocità: i reni sani riescono a espellere l’acqua in eccesso a un ritmo massimo di circa 0,8-1 litro all’ora.

Cosa succede se si beve troppo e troppo in fretta

Finché si beve entro quel ritmo, tutto funziona. Il problema nasce quando si supera di molto quella soglia, bevendo grandi quantità d’acqua in poco tempo e ripetutamente.

In quel caso l’acqua entra nel sangue più in fretta di quanto i reni riescano a eliminarla. Il sangue si diluisce e la concentrazione di sodio scende. Se scende troppo, si parla di iponatriemia, cioè di sodio nel sangue sotto la soglia di sicurezza. È una diluizione degli elettroliti che, nei casi gravi, può causare disturbi seri, perché fa entrare acqua nelle cellule facendole gonfiare.

Va detto con chiarezza: non è una cosa che capita bevendo un bicchiere di troppo. L’iponatriemia da acqua si verifica in genere quando si bevono diversi litri in poche ore, e riguarda situazioni particolari.

A chi succede davvero

Il rischio concreto non riguarda la vita di tutti i giorni. Le fonti mediche concordano: per una persona sana che beve quando ha sete, la probabilità di intossicarsi con l’acqua è molto bassa.

I casi documentati riguardano soprattutto condizioni estreme. Gli sportivi di resistenza, come i maratoneti, che bevono grandi quantità d’acqua durante lo sforzo per paura di disidratarsi. Le reclute militari sottoposte ad addestramenti intensi. Le gare di bevute. E alcune condizioni cliniche, come la polidipsia psicogena, o malattie di reni, cuore e fegato che alterano l’eliminazione dei liquidi. In queste situazioni, bere troppo e troppo in fretta è davvero rischioso.

Per tutti gli altri, il messaggio non è “bevi meno”, ma “bevi in modo distribuito”.

Perché sorseggiare è meglio di tracannare

La differenza pratica sta nella gestione del tempo. Se si beve poco alla volta e con regolarità, i reni lavorano senza affanno, il corpo trattiene ciò che serve ed elimina il resto senza sbalzi. L’acqua ha il tempo di essere utilizzata dai tessuti.

Se invece si concentra tutto in una o due grandi bevute, una parte dell’acqua viene eliminata rapidamente, prima ancora di poter essere sfruttata al meglio. Non è che “non idrata”: semplicemente, una quota se ne va subito. Distribuire l’acqua nell’arco della giornata è il modo più efficiente di usarla.

C’è anche un aspetto legato ai sali minerali. Quando si beve solo acqua in grande quantità e in fretta, l’organismo, eliminando i liquidi in eccesso, elimina anche una parte di elettroliti. Assumere i liquidi in modo graduale, insieme ai pasti e a una dieta equilibrata che reintegra i sali, aiuta a mantenere l’equilibrio.

Quanta acqua, in pratica

La regola dei “due litri al giorno per tutti” è più uno slogan che una prescrizione. Il fabbisogno di liquidi varia da persona a persona e dipende da età, peso, temperatura, attività fisica e stato di salute. Una parte dell’acqua, inoltre, arriva dagli alimenti, non solo da ciò che si beve.

Il criterio più semplice resta la sete, che nelle persone sane è una guida affidabile, insieme al colore delle urine: chiare significa idratazione adeguata, molto scure può indicare che serve bere di più. Distribuire i liquidi durante la giornata, senza arrivare a sera con la bottiglia da svuotare in un colpo, è la strategia migliore.

Chi ha patologie renali, cardiache o epatiche fa storia a sé: in questi casi la quantità di liquidi va concordata con il medico, perché sia il troppo sia il troppo poco possono essere dannosi. E chi fa sport di resistenza dovrebbe reintegrare non solo acqua ma anche i sali persi con il sudore, senza bere in modo eccessivo per il solo timore di disidratarsi.