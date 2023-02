Cos’è il basalioma? Ed è pericoloso?

Il basalioma, noto anche come carcinoma a cellule basali, è una forma comune di cancro della pelle che si sviluppa dalle cellule della parte inferiore dell’epidermide, il sottile strato di tessuto che ricopre la superficie della pelle.

Il basalioma è spesso causato dall’esposizione eccessiva alla luce solare e può comparire come una protuberanza o una lesione sulla pelle, generalmente sul viso, sul collo, sul cuoio capelluto o sulle mani. La lesione può essere piatta o sollevata, con un aspetto a perla e una zona centrale a depressione o crosticina.

Il basalioma cresce lentamente e di solito non si diffonde ad altre parti del corpo, ma se non trattato, può crescere in profondità nei tessuti circostanti e causare danni permanenti. Il trattamento per il basalioma dipende dalla posizione, dalla dimensione e dal tipo di lesione e può includere l’asportazione chirurgica, la radioterapia o la terapia fotodinamica.

Basalioma.

Il basalioma, sebbene sia considerato il meno aggressivo tra i tumori della pelle, può comunque essere pericoloso se non trattato. Sebbene sia raro che si diffonda ad altre parti del corpo, se non viene trattato, il basalioma può crescere in profondità nella pelle e nei tessuti circostanti, danneggiando l’aspetto e la funzione degli organi.

Inoltre, se non rimosso, può causare disabilità e deformità permanenti, specialmente se si sviluppa sul viso o in altre aree esposte. Anche se il basalioma di solito non è fatale, il trattamento tempestivo è importante per ridurre il rischio di complicazioni e per prevenire la necessità di interventi chirurgici più invasivi in futuro.

Pertanto, è importante rivolgersi a un medico se si notano lesioni o protuberanze sulla pelle che cambiano forma, dimensione, colore o sanguinano. In generale, l’esposizione al sole può aumentare il rischio di sviluppare basalioma, quindi è importante proteggere la pelle dai raggi solari e fare esami regolari della pelle per individuare eventuali cambiamenti sospetti.

