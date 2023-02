La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale, che colpisce il cervello, il midollo spinale e gli occhi.

In questa malattia, il sistema immunitario del corpo attacca la mielina, una sostanza che riveste le cellule nervose, danneggiando e distruggendo la mielina stessa. Questo processo, chiamato demielinizzazione, può interferire con la capacità delle cellule nervose di comunicare tra di loro, causando sintomi come difficoltà di movimento, perdita di sensibilità, debolezza muscolare, problemi di equilibrio, vista offuscata o doppia, fatica, disturbi cognitivi e altre condizioni.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!

Qual è la causa della sclerosi multipla?

La causa esatta della SM non è ancora nota, ma si ritiene che sia una combinazione di fattori genetici e ambientali a scatenare la risposta autoimmune del sistema immunitario. La SM può manifestarsi in diversi modi, a seconda dell’area del sistema nervoso centrale che è interessata, e può avere un decorso variabile, dalla forma recidivante-remittente, caratterizzata da periodi di recupero tra le ricadute, alla forma progressiva, in cui la disabilità peggiora gradualmente nel tempo.

Esiste una cura per la sclerosi multipla?

Attualmente non esiste una cura per la SM, ma ci sono diverse terapie disponibili che possono rallentare la progressione della malattia, ridurre la gravità dei sintomi e migliorare la qualità della vita delle persone con SM. La scelta del trattamento dipende dal tipo di SM e dalla gravità dei sintomi, e può includere farmaci immunomodulatori, fisioterapia, terapie occupazionali, terapie farmacologiche sintomatiche e altri interventi di supporto.

Quanto tempo si può vivere con la sclerosi multipla?

La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica che può avere un decorso variabile da persona a persona. Alcune persone con SM possono sperimentare sintomi relativamente lievi e vivere per molti anni senza significative limitazioni fisiche o cognitive, mentre altre possono sviluppare disabilità significative in un periodo di tempo più breve.

Non è possibile fare previsioni precise sul tempo di vita delle persone con SM, poiché dipende da molti fattori individuali, tra cui l’età di insorgenza, il tipo di SM, la gravità dei sintomi e la risposta al trattamento. La SM in sé non è una malattia letale e non accorcia necessariamente la durata della vita, ma può causare disabilità significative che possono limitare l’aspettativa di vita in alcuni casi.

Le persone con SM hanno spesso una durata della vita simile a quella della popolazione generale, anche se le complicanze associate alla SM e ai suoi trattamenti possono influire sulla salute generale e sulla qualità della vita. In generale, una diagnosi precoce e un trattamento adeguato possono contribuire a rallentare la progressione della malattia, prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita delle persone con SM.

LEGGI ANCHE: Quali sono i sintomi dell’afasia?