Gravidanza isterica, cause e sintomi

Cos'è la cosiddetta gravidanza isterica? Quali sono le cause e sintomi di questa condizione? Ne parliamo in questo articolo.

Nausea, stanchezza e seno gonfio sono tutti segni legati alla gravidanza. Eppure è possibile sperimentarli anche durante la cosiddetta gravidanza isterica. Quali sono le cause e sintomi?

Cos’è la gravidanza isterica?

La gravidanza isterica, anche indicata con il termine clinico pseudociesi, è una condizione rara che induce una donna a credere di essere incinta. Il soggetto sperimenterà diversi sintomi della gravidanza vera e propria.

Questa condizione on è correlata a un aborto spontaneo. Nella gravidanza isterica, infatti, manca il concepimento e non c’è un bambino. Nonostante ciò, i sintomi possono durare abbastanza a lungo da far credere a una donna, e anche a coloro che la circondano, che sia incinta.

Quali sono le cause della gravidanza isterica?

Al momento, non c’è una risposta al motivo per cui alcune donne sperimentano la pseudociesi. Ma ci sono tre teorie principali.

Alcuni professionisti della salute mentale credono che sia correlato a un intenso desiderio o ad una forte paura di rimanere incinta. È possibile che ciò influisca sul sistema endocrino, che a sua volta provoca i sintomi della gravidanza.

Un’altra teoria riguarda l’appagamento dei desideri. Alcuni professionisti della salute mentale credono che quando una donna desidera rimanere incinta, forse dopo aver subito aborti spontanei multipli, infertilità o perché vuole sposarsi, potrebbe interpretare erroneamente alcuni cambiamenti nel suo corpo come un chiaro segno di essere incinta.

La terza teoria è correlata a certi cambiamenti chimici nel sistema nervoso che sono legati ai disturbi depressivi. È possibile che questi cambiamenti chimici siano responsabili dei sintomi di una gravidanza isterica.

Quali sono i sintomi?

Una gravidanza isterica spesso somiglia in tutto per tutto ad una gravidanza, tranne per la presenza di un bambino. In tutti i casi, la donna è assolutamente certa di essere incinta.

Fisicamente, il sintomo più comune è la presenza di un addome disteso, simile a un pancione. La pancia può iniziare ad espandersi proprio come durante la gravidanza quando il feto cresce. Durante una gravidanza isterica, questa estensione addominale non è dovuta alla presenza di un feto. Invece, si ritiene che sia causato da un accumulo di:

gas

grasso

feci

urina.

L’irregolarità del ciclo mestruale di una donna è il secondo sintomo fisico più comune. Un’ampia percentuale di donne che hanno sofferto di pseudociesi hanno riferito di aver sentito il bambino muoversi e scalciare.

Altri sintomi possono essere altrettanto difficili da distinguere da quelli sperimentati durante una gravidanza reale e possono includere:

nausea mattutina e vomito

cambiamenti al seno, nelle dimensioni e nella pigmentazione

aumento di peso

doglie

aumento dell’appetito

allargamento dell’utero

rammollimento della cervice

falso travaglio

Questi sintomi possono anche arrivare ad ingannare i medici.