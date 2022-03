8 tipi di cancro che sono difficili da individuare presto

Ci sono tipi di cancro che non si manifestano subito. Ecco quali sono.

La maggior parte delle volte si consulta un medico dopo che una malattia si manifesta con una serie di sintomi. Se non si prova dolore, ci si considera e si rimandano le visite fino a quando succede qualcosa di brutto.

Ci sono malattie, tuttavia, che non si manifestano immediatamente con sintomi sintomi specifici, tra cui alcuni tipi di cancro, che è la seconda causa di morte nel mondo. Nel 2018 questa malattia ha portato via 9,6 milioni di persone e, in ordine, i più fatali sono stati il cancro ai polmoni, il cancro al colon e al retto, il cancro allo stomaco.

Uno dei punti cruciali del cancro che può salvare vite è la sua diagnosi precoce. Tuttavia, c’è un problema: non tutti i tipi di tumori maligni possono essere immediatamente individuati.

A tal proposito, ecco i tipi di cancro difficili da diagnosticare nelle fasi iniziali:

sarcoma, specialmente in condizioni di sovrappeso;

cancro al rene;

cancro al pancreas;

cancro al cervello;

cancro alle ovaie;

cancro al fegato (primario);

carcinoma polmonare non a piccole cellule;

cancro allo stomaco.

Da considerare poi che questi tipi di cancro si possono sviluppare inaspettatamente e ‘mascherare’ altre malattie.

Le ‘forme visive del cancro’ (quelle che sono relativamente facili da determinare nelle prime fasi durante l’ispezione) riguardano:

cancro mammario;

cancro cervicale;

cancro alla tiroide;

cancro alla bocca;

cancro della pelle compreso il melanoma cutaneo;

cancro al labbro inferiore;

cancro alla lingua;

cancro alla prostata.

Alla luce di ciò è importante fare caso a ogni piccolo cambiamento nel corpo. Inoltre, si consiglia un check-up completo almeno una volta all’anno.

LEGGI ANCHE: 5 rimedi naturali per combattere la micosi vaginale