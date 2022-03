7 segni che indicano che lo stress sta rovinando la tua salute

Lo stress può manifestarsi anche sul corpo oltre che sulla mente. Ecco in che modo.

Ogni giorno, chi più, chi meno, sperimenta lo stress. Ma c’è un momento in cui il corpo comincia a rispondere allo stato di tensione mentale o emotiva. Di conseguenza, può succedere che appaiano dei segni e dei sintomi.

Acne

Prima di tutto, l’acne colpisce il viso perché, in uno stato di agitazione emotiva, spesso ci tocchiamo il viso con le mani sporche. Inoltre, l’acne può comparire sulla schiena e intorno al collo.

Perdita di capelli

Lo stress prolungato può portare a un cambiamento nei follicoli piliferi. La nutrizione interrotta e la circolazione sanguigna dei follicoli possono portare alla caduta dei capelli.

Mal di testa

Lo stress può portare alla privazione del sonno, alla disidratazione, così come all’aumento del consumo di dolci e/o alcol che, a loro volta, possono causare mal di testa. Ma può accadere anche che più spesso viene il mal di testa, più stress si prova.

Raffreddori frequenti e malattie infettive

La funzione del sistema immunitario può permettere l’ingresso nell’organismo a molti virus e batteri.

Disturbi del tratto gastrointestinale

L’esposizione a livelli di stress elevati può causare stitichezza o diarrea, mal di stomaco o gonfiore addominale.

Insonnia

La stanchezza e l’ansia non permettono di rilassarsi prima di andare a letto e ciò conduce all’insonnia.

Cambiamenti nell’appetito

Lo stress può o annullare (o quasi) l’appetito o portare a un eccesso di consumo di cibi senza sentirsi sazi, il cosiddetto consumo di conforto che, però, fa aumentare il peso corporeo.

Lo stress, inoltre, può comportare cambiamenti emotivi: sbalzi d’umore, depressione, incapacità a rilassarsi, essere più permalosi del solito.

In presenza di questi segni, si raccomanda di fissare un appuntamento con un medico per trovare la soluzione migliore per affrontare lo stress.

LEGGI ANCHE: Prurito al seno, quali sono le cause?