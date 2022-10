66 bambini morti in Gambia, “colpa di 4 sciroppi per la tosse”

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emesso un avviso su quattro sciroppi per la tosse e il raffreddore. I dettagli.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emesso un avviso su quattro sciroppi per la tosse e il raffreddore prodotti da Maiden Pharmaceuticals in India perché otrebbero essere collegati alla morte di 66 bambini in Gambia.

L’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha anche avvertito che i farmaci contaminati potrebbero essere stati distribuiti al di fuori del paese dell’Africa occidentale con una possibile esposizione globale.

Il capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto ai giornalisti che i quattro sciroppi per il raffreddore e la tosse in questione “sono stati potenzialmente collegati a lesioni renali acute e 66 morti tra i bambini”.

Tedros ha affermato che l’OMS sta anche “conducendo ulteriori indagini con la società e le autorità di regolamentazione in India”.

Secondo l’avviso sul prodotto medico emesso dall’OMS, i quattro prodotti sono Prometazina Soluzione orale, Sciroppo per la tosse infantile Kofexmalin, Sciroppo per la tosse infantile Makoff e Sciroppo freddo Magrip N.

Le autorità gambiane hanno cominciato a recuperare il paracetamolo e lo sciroppo di prometazina dalle famiglie rurali nella regione della costa occidentale e nella regione dell’Upper River.

Un’indagine del ministero della salute del Gambia, iniziata nel luglio scorso, ha anche citato il batterio E. coli come una possibile causa dell’epidemia di insufficienza renale acuta.

“I risultati preliminari dell’indagine in corso indicano che molto probabilmente sono stati gli sciroppi di paracetamolo e prometazina a causare i casi di danno renale acuto”, ha spiegato all’AFP Abubacarr Jagne, il nefrologo che guida le indagini del Ministero della Salute.

Il 23 settembre scorso le autorità sanitarie hanno ordinato il ritiro di tutti i medicinali contenenti paracetamolo o sciroppo di prometazina.

Si è appreso che i batteri di E. coli sono stati trovati nelle feci di molti bambini ma molti avevano anche assunto lo sciroppo di paracetamolo.

“Ad oggi, il produttore non ha fornito garanzie all’OMS sulla sicurezza e sulla qualità di questi prodotti”, si legge nell’avviso, aggiungendo che l’analisi di laboratorio dei campioni dei prodotti “conferma che contengono quantità inaccettabili di glicole dietilenico e glicole etilenico come contaminanti”.

Queste sostanze sono tossiche per l’uomo e possono essere fatali, spiegando che l’effetto tossico “può comprendere dolore addominale, vomito, diarrea, incapacità di urinare, mal di testa, stato mentale alterato e danno renale acuto che può portare alla morte”.

Maiden Pharma ha rifiutato di rilasciare un commento.

LEGGI ANCHE: Listeria, ci sono 7 alimenti a rischio, come proteggersi dal batterio.