6 coppie di cibo che non vanno mangiate per evitare problemi di salute

Esiste una serie di combinazioni di alimenti che possono influire negativamente sulla digestione, facendo perfino ammalare.

A tal proposito, ecco alcune coppie di cibi che sarebbe meglio evitare.

TOAST AL FORMAGGIO + CAFFÉ

I carboidrati presenti nel toast impediscono che il calcio del formaggio venga digerito correttamente, ‘cercando così aiuto’ dal sistema nervoso e quello cardiovascolare. Inoltre, se si aggiunge il caffè, non ci sarà alcun beneficio per la salute.

Suggerimento: se vi piacciono i panini al formaggio, provate almeno a sostituire il caffè con il tè bianco o verde.

POMODORI + CETRIOLI

Questa è una combinazione molto popolare per un’insalata estiva. Tuttavia, le ultime ricerche mostrano che la combinazione di queste due verdure può disturbare i percorsi biochimici del corpo. Ciò può portare a calcinazione e gonfiore eccessivi e le vitamine contenute in entrambe le verdure non vengono digerite correttamente.

Suggerimento: mangiare pomodori e cetrioli separatamente. Ad esempio, oggi puoi preparare un’insalata con pomodori e verdure e domani un’insalata con i cetrioli.

PATATE + CARNE

Chi può resistere a una bistecca con contorno di patatine fritte? Sfortunatamente, questa è una combinazione di cibo che dà molta pesantezza. L’amido contenuto nelle patate richiede fluidi digestivi alcalini e le proteine ​​della carne richiedono acidi. Quando sono insieme, rimangono bloccati nello stomaco e possono causare disturbi come bruciore e flatulenza.

Suggerimento: come contorno alla carne, scegli le verdure: asparagi, broccoli, cavolfiori, fagiolini o zucchine.

BIRRA + NOCI

Questa è una delle combinazioni più popolari. In molti amano mangiare le noccioline salite o le arachidi quando bevono la birra. Tuttavia, i cibi ad alto contenuto di sale non sono soltanto malsani da sé, ma portano anche alla disidratazione e aumentano la probabilità di bere un altro boccale di birra.

Suggerimento: quando si beve alcol, tenere a portata di mano dell’acqua per evitare la disidratazione.

LATTICINI + ANANAS

I frutti acidi fanno rallentare la digestione, specialmente al mattino. Inoltre, l’ananas contiene bromelina, un complesso enzimatico che può causare intossicazione quando combinato con prodotti caseari.

Consiglio: meglio le albicocche o le prugne secche che l’ananas in presenza di latticini.

LATTE + BANANE

Questa coppia è diventata molto popolare tra i seguaci dello stile di vita sano perché è nutriente e veloce da preparare. Tuttavia, alcuni nutrizionisti ritengono che i frutti, specialmente quelli dolci, dovrebbero essere consumati separatamente. Ciò perché rimangono all’interno del corpo più a lungo, rallentando la digestione, specialmente se consumati con altri alimenti. Per quanto riguarda il latte, è anche più salutare berlo separatamente.

Consiglio: usa le banane come snack tra i pasti principali.

