10 alimenti che mettono di buon umore

Molti studi scientifici sostengono che diversi alimenti contribuiscono a regolare il nostro umore e 10 contribuiscono al buon umore, quali? Scopriamoli.

Il cibo regola l’umore, parola agli esperti

‘Dimmi ciò che mangi e ti dirò come stai’, forse è la frase più corretta, difatti ricercatori affermano che il cibo ha una rilevanza predominante nel determinare l’umore: questa è la tesi delle ricercatrici nutrizioniste Bonnie Kaplan e Julia Rucklidge, che hanno pubblicato un libro sull’argomento: The Better Brain. Traduzione: “Un cervello migliore”.

E per una buona ragione, secondo gli autori, la qualità della dieta ha anche un impatto diretto sulla salute del cervello. Molte persone soffrono anche di un fenomeno chiamato “fame cerebrale“. Il che non sarebbe senza conseguenze sulla regolazione delle nostre emozioni.

La colpa è dei prodotti ultra elaborati?

Quando ci nutriamo con prodotti ultra elaborati non apportiamo micronutrienti al nostro organismo e le vitamine e i minerali sono indispensabili per il nostro corpo, regolando l’umore.

“Il nostro cervello ha bisogno di almeno 30 micronutrienti per supportare la produzione di neurotrasmettitori come serotonina e dopamina, nonché per abbattere ed eliminare i sottoprodotti metabolici“, spiegano i ricercatori.

Legumi, acidi grassi, frutta e verdura

Quasi quindici studi scientifici condotti in diversi paesi del mondo hanno già fatto questa osservazione. Le persone che seguono una dieta sana sperimentano statisticamente meno depressione e ansia rispetto a quelle la cui dieta consiste principalmente di cibi ultra-elaborati. Quindi cosa dovresti mangiare per essere mentalmente al top?

Passare a una dieta ricca di frutta e verdura, legumi e grassi insaturi si traduce addirittura in un palpabile miglioramento dell’umore, e questo, in sole 12 settimane. Non è meglio correre subito ai ripari?

Quindi, non evitiamo la frutta, è uno dei rari alimenti di cui si può abusare senza danni. E poiché non siamo avari nei consigli nutrizionali, eccone 10 che promuovono una buona salute del cervello grazie ai loro contributi: