Mangiare pollo fa bene alla salute?

Si sa, il pollo rientra tra le carni magre che possono essere mangiate durante la dieta mediterranea, sono facili da digerire e contengono pochi grassi oltre ad essere ricche di vitamine.

Possono mangiarne adulti, bambini, mamme gravide. Insomma, nessuna limitazione.

Ma il pollo, è davvero così salutare? Tra il dire e il fare ci sono di mezzo le evidenze scientifiche.

Pollo, il sì dagli esperti: un’analisi

Il pollo è una carne bianca che fa acquolina a molti già al solo pensiero.

Petto o coscia, aletta o ‘pellicina’. Con patate o senza?

Forse ti starà venendo appetito nell’immaginare un pollo fumante allo spiedo o una cotoletta.

Anche Massimo Bucchi ne ha scritto un libro “Il pollo di Newton” parlando del filo che collega esperimenti e ricette tradizionali.

Sempre di scienza si tratta e si parla quando bisogna rispondere a domande che riguardano la salute.

A sostegno del pollo a tavola vi è un documento che riassume tutte le evidenze scientifiche: un’analisi condotta dalla Nutrition Foundation of Italy.

È il Direttore Andrea Poli a spiegarne i motivi e tutte le caratteristiche benefiche del pollo. [Intervista tratta da Ok Salute e Benessere].

“Elevata ricchezza in proteine di elevata qualità biologica quindi ricche di amminoacidi essenziali che il nostro organismo non è in grado di produrre, da un ridotto tenore di grassi in genere di buona qualità dal punto di vista nutrizionale quindi essenzialmente mono e polinsaturi e da un elevato tenore di vitamine e minerali particolarmente di alcuni minerali che sono spesso deficitari nella nostra alimentazione come il ferro”.

Il Dr. Andrea Poli pone l’accento su tutti i benefici del pollo dal punto di vista nutrizionale, molto diverse dalle carni rosse. Le sfumature sono ampie e per comprendere meglio il concetto, continua col dire:

“Sono quindi alimenti completi che dobbiamo inserire con sistematicità nella nostra dieta quotidiana”.

Se hai voglia di pellicina, leggi il consiglio dell’esperto:

“I grassi sono concentrati quasi solo nella pelle che può essere facilmente eliminata. Eliminata la pelle le carni di pollo hanno un tenore di grassi inferiore all’1% quindi oggettivamente molto contenuto. Tutto questo si riflette anche nel contenuto calorico che ovviamente è ridotto. I grassi sono tra i nutrienti quelli con il contenuto maggiore dal punto di vista energetico e quindi rendono queste carni adatte anche dal punto di vista di dieta a ridotto tenore calorico”.

Se ti stavi preoccupando della quantità di grassi, il Dr. Poli determina un numero in percentuale che non desta nessun dubbio: i grassi sono molto bassi e il pollame ottimale per la dieta. Fa bene alla salute.