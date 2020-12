Zona Rossa in Italia, ipotesi dal 24 dicembre al 3 gennaio

Nuova ipotesi sulla zona rossa nei giorni delle festività natalizie in Italia per contenere la diffusione del coronavirus.

Dopo che nel pomeriggio è circolata l’indiscrezione di una zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio, ora pare che si possa arrivare ad una mediazione: dal 24 dicembre al 3 gennaio.

Infatti, il premier Conte non sarebbe parso convinto di una zona rossa così lunga ma da applicare per i giorni 24, 25, 26 e 27 e 31 dicembre e per l’1, il 2 e il 3 gennaio.

Il presidente del Consiglio dei Ministri sta attendendo il ritorno di Teresa Bellanova, ministro ma anche rappresentante di Italia Viva per il confronto finale.

Secondo alcune fonti la discussione è ancora «tutta aperta» però non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l’intero periodo regole da «zona arancione». Insomma, è ancora tutto da decidere.