Vuoi sapere per quanto tempo vivrai? Te lo dice la Scienza

Secondo i risultati di uno studio condotto dal dr. Andrei Gudkov, la durata massima della vita sarebbe compresa tra 120 e 150 anni.

“La prevenzione e il trattamento delle malattie più efficaci potrebbero solo migliorare la durata media della vita ma non la durata massima della vita, a meno che non vengano sviluppate vere terapie anti-invecchiamento”, ha affermato il team di ricercatori russi di Andrei Gudkov.

La scienza può anche segnarci quanto vivremo. I ricercatori dell’Università di Arhus in Danimarca sono, infatti, riusciti a stabilire una media del numero di anni di vita persi per ogni persona affetta da una delle 1.800 patologie individuate.

L’aspettativa di vita dei malati è più breve

Sulla rivista PLOS Medicine, gli scienziati guidati da Okeguer Plana-Ripoll hanno seguito 7 milioni di danesi per 18 anni per osservare lo sviluppo, l’evoluzione e la mortalità di diverse patologie.

Non sorprende che gli accademici abbiano confermato che i malati abbiano un’aspettativa di vita più breve.

Ai fini di questo studio, si sono concentrati in particolare sui disturbi circolatori, endocrini, polmonari, gastrointestinali, urogenitali, muscoloscheletrici, ematologici, mentali e neurologici e sulle diverse forme di cancro.

I ricercatori hanno così scoperto che l’aspettativa di vita di una persona allergica è diminuita di 4 mesi rispetto ai 17 anni di una persona affetta da malattia epatica cronica.

Un sito web permetterebbe di comprendere meglio l’evoluzione delle malattie

Gli scienziati hanno creato il sito web The Danish Atlas of Disease Mortality.

In un’intervista rilasciata a New Scientist, Oleguer Plana-Ripoll ha spiegato: “Si possono vedere quali sono i tassi di mortalità per determinati pazienti. Così i medici possono sapere se hanno bisogno di organizzare ulteriori visite di follow-up con queste persone”.

