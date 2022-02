Perché alcuni hanno le vene visibili e altri no?

C'è chi ha le vene visibili e chi non le ha. Nella maggioranza dei casi le vene sporgenti sono così per cause naturali.

Le vene dispongono di un sistema intelligente di valvole unidirezionali che svolgono l’importante funzione di erogare il sangue povero di ossigeno dal corpo al cuore.

Normalmente, non pensiamo alle nostre vene finché non le vediamo spuntare sotto la pelle.

Se le vene diventano visibili e non riesci a capire perché succede, non ti preoccupare. Le vene prominenti a volte possono segnalare alcuni problemi di salute ma, in molti casi, hanno cause naturali non pericolose per la salute.

Le vene visibili potrebbero essere normali per il tuo tipo di pelle

Gli esperti affermano che le persone con la pelle chiara hanno maggiori probabilità di avere le vene visibili rispetto a chi ha una tonalità della pelle più scure. Anche la pelle sottile può essere un motivo. Invecchiando, poi, lo strato di grasso sotto la pelle diventa più sottile. Questo è il motivo per cui le persone anziane hanno vene prominenti su mani, gambe e altre parti del corpo. Inoltre, le vene di alcune persone si trovano più vicine alla superficie della pelle.

Le vene possono diventare prominenti dopo l’attività fisica

Le vene prominenti durante un allenamento sono normali. Quando ti alleni, i muscoli lavorano, si gonfiano e spingono le vene verso la superficie della pelle, rendendole visibili. Dopo l’allenamento, i muscoli si ritraggono e le vene diventano meno visibili.

In molte donne le vene diventano visibili durante la gravidanza

Le vene visibili rappresentano un problema che affrontano molte donne incinte e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il volume del sangue di una donna incinta è più alto di quello di una donna non incinta e le vene tengono il passo con questa maggiore quantità di sangue. La rete di vasi sanguigni sta facendo gli straordinari per trasportare l’aumento del volume di sangue intorno al corpo della donna per nutrire il feto. Se compaiono vene visibili durante la gravidanza, ma non le hai mai avute prima, probabilmente scompariranno dopo il parto.

Le vene sporgenti sono normali se c’è poco grasso corporeo

Un basso contenuto di grassi può anche essere un motivo per cui le vene diventano visibili. Le persone magre hanno un strato sottile di grasso sotto la pelle e ciò non può coprire completamente le vene, rendendole così più prominenti.

Quando bisogna andare dal medico

In molti casi le vene prominenti sono normali e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, se le vene prominenti sono accompagnate da altri sintomi come dolore al petto, mancanza di respiro, ulcere vicino alle vene o vene gonfie, bisogna consultare un medico. Questi sintomi possono essere causati da problemi di salute quali vene varicose, tromboflebiti e malattie venose.

