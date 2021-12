Vega test, cos’è, come funziona e quanto costa

Il Vega test permette di scoprire intolleranze alimentari ed anche alcuni disturbi a carico degli organi. Ecco come funziona e quanto costa.

Quando gli esami tradizionali non riescono a dare nessuna risposta, si può ricorrere al Vega test, un sistema diagnostico di naturopatia che svela l’esistenza di intolleranze alimentari ed anche alcuni disturbi a carico degli organi. Vediamo come funziona.

Vega test: un check-up dell’organismo a 360°

Per Vega test s’intende il Test riflesso-vegetativo in quanto viene misurata in determinati punti del corpo la resistenza cutanea indotta da uno stimolo corrispondente a sostanze di diversa natura.

Il concetto di base è che nel nostro corpo è presente una regolazione bio-energetica che può subire una carenza o un eccesso determinando la malattia, un concetto di malattia che si distanzia da quello occidentale.

Lo squilibrio energetico può manifestarsi in un secondo momento ed essere preventivamente osservato tramite il Vega test prima che si sviluppi la malattia, di conseguenza questa analisi risulta essere preventiva.

Con il Vega test si andranno ad individuare:

lo stato di intossicazione dell’organismo,

la quantità di energia disponibile,

la situazione energetico-funzionale degli organi,

lo stato del sistema immunitario,

le carenze di oligoelementi, minerali, vitamine, enzimi,

lo stato di stress emozionale e aspetti costituzionali,

la tendenza allergica o l’allergia conclamata,

la disbiosi intestinale,

le intolleranze alimentari,

le geopatie.

Come si svolge il test per le intolleranze?

Un elettrodo verrà tenuto in mano dal paziente e l’altra mano verrà data all’operatore il quale tramite un puntale arrotondato rileverà un preciso segnale energetico servendosi di determinati agopunti (punti Ting dei meridiani delle dita).

Nella macchina verranno di volta in volta introdotte fiale specifiche rappresentanti le diverse categorie alimentari o anche quelle degli allergeni ambientali che verranno contro filtrate con le fiale degli alimenti per stabilire eventuali correlazioni tra cibo e allergene ambientale come pollini, polveri ed altri.

Il Vega test è sicuro?

Si, molte evidenze hanno rilevato l’efficacia di questo test ed anche l’attendibilità nonostante non sia riconosciuto dalla medicina tradizionale. Il costo medio di una seduta è di circa 60 euro. Si tratta di un test rapido ed indolore.