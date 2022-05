Vaiolo delle scimmie in Italia, Bassetti avverte: “migliaia di casi nei prossimi giorni”

“Più che il Covid oggi dobbiamo cercare di metterci in sicurezza dal vaiolo delle scimmie. È molto più leggero di quello degli uomini per quanto riguarda i sintomi, si trasmette anche attraverso respiro ma solo se si sta molto vicini”.

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell’Ospedale S. Martino di Genova Matteo Bassetti, intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani.

Come si dovrebbe agire con questo nuovo virus? “Non vanno commessi gli errori del passato. Dobbiamo esser tutti uniti tra paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Nei prossimi giorni arriveremo a qualche migliaio di caso – ha detto a Rai Radio1 Bassetti – chi non ha fatto la vaccinazione contro il vaiolo non è coperto”.

Intanto, dopo il primo caso registrato in Italia, un primo contagio è stato rilevato sul territorio francese, nell’Île-de-France, come riportato dalla direzione generale della Salute in un comunicato stampa inviato agli operatori sanitari giovedì 19 maggio. Decine di casi sospetti o confermati sono stati segnalati in Europa e Nord America.

